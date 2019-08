Ein Segen, dass es die Feuerwehr gibt

Nachdenklich stimmende Worte zur Übergabe des neuen Gerätewagens Logistik

+ Großer Bahnhof fürs neue Feuerwehrfahrzeug: Vor der Bürgerhalle wurde das Ereignis gebührend gefeiert. Foto: Th. Meier

Eppertshausen – Einen gemeinsamen familiären Nachmittag beraumte am Samstagnachmittag die Freiwillige Feuerwehr an, um die Übergabe und Segnung ihres brandneuen Gerätewagens Logistik (GW-L1) an der Bürgerhalle gebührend zu feiern. VON THOMAS MEIER