Selbstgemalte Zebrastreifen - Polizei hat eine Spur

Unbekannte haben falsche Zebrastreifen auf Eppertshausens Straßen gemalt. Einer befindet sich, wie hier im Bild, auf der Fahrbahn in der Urberacher Straße (L 3095), ein weiterer in der Siemensstraße.

Eppertshausen - Unbekannte haben mit selbstgemalten Zebrastreifen für Ärger und Gefahr in Eppertshausen gesorgt - jetzt hat die Polizei eine Spur. Nach Bekanntwerden der Tat seien Hinweise von Zeugen eingegangen, sagte Bernd Hochstädter, Sprecher des Polizeipräsidiums Darmstadt.

Der Verdacht richte sich gegen eine Gruppe Jugendlicher. Die Polizei ermittelt wegen Amtsanmaßung, Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Gleich an zwei Stellen in der knapp 6000 Einwohner zählenden Gemeinde im Kreis Darmstadt-Dieburg hatten der oder die Täter am Samstagabend die weißen Streifen auf die Straße gepinselt.

Die Polizei hob hervor, dass es sich dabei keinesfalls um ein Kavaliersdelikt handele. Gerade für Kinder oder Ältere seien die aufgemalten Überwege gefährlich, da sie diese möglicherweise nicht als Fälschung erkennen könnten und sich in falscher Sicherheit wiegen. Passiert ist glücklicherweise nichts. Die Stadt hat Anzeige erstattet und die Linien entfernen lassen. (dpa)

Quelle: op-online.de