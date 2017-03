Sind Veganer Angsthasen?

Eppertshausen - Johannes Scherer gastiert am 1. April in der Bürgerhalle. Und das ist kein Aprilscherz. Die Karnevalsabteilung des FV Eppertshausen hat es geschafft, dass Scherer mit seinem neuen Programm „Keinangsthasen“ kommt.

Das neue Programm von Johannes Scherer gibt schlaue und witzige Antworten auf Fragen, die bisher noch keiner zu stellen getraut hat. Dabei muss man doch wissen, ob Gluten das Plutonium unter den Lebensmittelinhaltsstoffen ist. Und wenn die Welt dadurch besser wird, dass alle Geräte im Haushalt miteinander kommunizieren, wie macht man dann dem Kühlschrank klar, dass die Gäste den Wein getrunken haben und er dem eigenen Auto gefälligst sagen soll, dass man nüchtern ist und noch fahren kann. Und wer hat eigentlich das bescheuerte Wort „Selbstbedienung“ erfunden? Entweder wird man bedient oder man macht es selbst. Außerdem: Wenn es „Landmilch“ gibt, wo kann man dann „Stadtmilch“ kaufen? Darf man einen Veganer als „Angsthasen“ bezeichnen obwohl in dem Wort ein Tier drin ist?

Johannes Scherer, der auch mit neun Jahren noch Stützräder an seinem Fahrrad hatte, sucht nach Antworten und unternimmt eine Sightseeingtour durch die schräge Gegenwart, die voller Angsthasen ist. Erwachsene haben Angst vor ihren Kindern, Superreiche vor Steuern und alle fürchten sich davor, ein Schnitzel in einem Restaurant zu essen, das nicht von Trip Advisor empfohlen wurde.

Das Programm beginnt um 20 Uhr in der Waldstraße 19. Einlass ist eine Stunde vorher. Karten gibt es im Vorverkauf für 22 Euro bei der Volksbank Eppertshausen in der Bahnhofstraße 13 und im Geschäftshause Sperl in der Hauptstraße 78 sowie bei www.printyourticket.de. Kurzentschlossene kriegen Karten für 24 Euro an der Abendkasse. (yfi)

Quelle: op-online.de