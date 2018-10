Theater in Eppertshausen vor Ehrung

Bunter Familienabend bei St. Valentin

+ © Panknin Ehrungen erhielten bei St. Valentin (von links sitzend): Margareta Herd (65 Jahre), Elisabeth Müller (75 Jahre), Elisabeth Schrod (80 Jahre), Marianne Michl (75 Jahre); stehend: Paula Scharf (Vorsitzende), Luise Gotthold (40 Jahre), Rita Michalik (25 Jahre), Rita Filipp (50 Jahre), Barbara Müller (40 Jahre), Peter Steilen (40 Jahre), Claudia Roth (Dirigentin). © Panknin

Eppertshausen - Seit 88 Jahren besteht der katholische Kirchenchor Sankt Valentin in Eppertshausen, hat sechs Mal mehr Frauen als Männer in seinen Reihen – deren sechs an der Zahl sind – und ist gesanglich gut beieinander.