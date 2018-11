Naturereignisse wirbeln Waldwirtschaft kräftig durcheinander

Eppertshausen - Der heißeste Sommer seit Wetteraufzeichnung mit in Hessen verbundener, kaum je dagewesener Trockenheit, eine Borkenkäferexplosion und jüngst noch der Sturm Fabienne machen den erarbeiteten Waldwirtschaftsplan zur Makulatur. Von Thomas Meier

Die Gemeindevertretung bekam am Donnerstagabend von Forstexperten erschreckende Nachrichten vermittelt. Am Donnerstagabend stand ein Planwerk zur Debatte, das nurmehr informativen Charakter hatte, aufzeigte, wie alles hätte sein können ohne Hiobsbotschaften. Thomas Schmalenberg, Bereichsleiter Produktion im Forstamt Dieburg, und Eppertshausens Revierleiter Lothar Seipp sollten den Waldwirtschaftsplan, der seit geraumer Zeit vorliegt, vor den Gemeindevertretern und Fachgästen in der Bürgerhalle erörtern. Doch bereits Bürgermeister Carsten Helfmann kündigte an, das Naturereignisse und zuletzt Sturm Fabienne das Planwerk kräftig durcheinander gewirbelt haben.

Der heißeste Sommer seit Menschengedenken, Borkenkäferbefall wie selten und außerdem reguläre Baumfällarbeiten: Die Forstämter stießen an ihre Grenzen und Hessen Forst rechne mit riesigen Einbußen, verdeutlichte Schmalenberg. Nicht nur in Eppertshausen, nicht nur in Hessen, auch in den umliegenden Bundesländern erführen Waldbewirtschaftungspläne eklatante Veränderungen. Es müsse durch die Naturereignisse viel mehr geerntet werden, als geplant. Dies bei einem gleichzeitigen enormen Preisverfall von Holz. Und: Die Ernte nach Stürmen ist deutlich aufwendiger und kostenintensiver als im Normalbetrieb“, sagte der Experte.

Die Preise sind durch das Überangebot an Holz im Keller. Noch zu Beginn des Jahres bekam man für einen Festmeter Fichte beispielsweise noch rund 90 Euro. Jetzt ist es die Hälfte, aber nur, wenn das Holz auch in gutem Zustand ist. Und dies ist es laut Forstexperten oftmals nicht. Obwohl das Jahr nach einem nassen Winter mit feuchten Böden begann, macht die Trockenheit dem Wald arg zu schaffen. Denn bislang fielen im Forstamtsbezirk Dieburg statt der durchschnittlichen 700 mm Niederschlag nur 360 mm. „Und bis Jahresende ist da nichts mehr aufzuholen“, sagt Schmalenberg. Drei Millionen Festmeter Fichte seien im Land geerntet worden, in normalen Jahren lieg der Einschlag bei 600.000 Festmetern.

„Und der heiße, trockene Sommer kam dem Borkenkäfer gerade recht“, zürnt der Förster. Seien sonst zwei Generationen pro Saison zu verzeichnen, vermehrte sich der Schädling bei für ihn idealen Bedingungen gleich doppelt so stark. „Und wenn im kommenden Mai die riesigen Populationen auf den angeschlagenen, mit Windbruch vollgesetzten Wald stoßen, gibt es eine Katastrophe“, orakelte Schmalenberg. „Alles, was wir an Plänen erarbeitet haben, ist über den Haufen geworfen worden“, bestätigte auch Revierförster Seipp. Er skizzierte auf Karten per Beamer die beiden Schneisen, die Sturm Fabienne am 23. September in den Forstamtsbezirk schlug.

50.000 Festmeter Schadholz seien das Ergebnis gewesen. „Die schönsten Saatgutbestände“ des Amtsbezirkes habe es bei Schaafheim getroffen, alles kaputt. Am schwersten habe der Sturm in Münster gewütet, doch auch Eppertshausen sei stark betroffen. Die Aufarbeitung der Schäden sei sehr gefährlich, betraute Firmen prüften noch immer die Lage. Seipp sagte: „Wir werden das nicht in einem halben Jahr in Ordnung gebracht haben.“ Und man werde auch nicht alles gefällte und geerntete Holz auf den Markt werfen können, weil die Preise am Boden seien. Riesige Nasslagerplätze seien bereits errichtet und gut gefüllt. Seipp ging auch auf das Eppertshäuser Planwerk ein. Es sah einmal – vor Fabienne – einen Ertrag von 67.500 Euro vor, bei dem nach einem rechnerischen Aufwand von 55.250 Euro immerhin noch ein Plus für die Gemeinde von 12.250 Euro geblieben wäre. Makulatur. Einige der im Wirtschaftsplan für 2019 vorgesehenen Arbeiten müssen auf später verschoben werden.

Jetzt gelte es zunächst einmal, Harvester zur Aufarbeitung der Schäden in die Abteilungen zu bekommen. Nächste oder übernächste Woche sollten die schönen alten Buchen und Eichen, die der Septembersturm im Abteiwald umwarf oder brach, aufgearbeitet werden. Stämme mit einem Durchmesser von 60 Zentimetern seien dort geknickt worden, zahlreiche Bäume hätten Kronenverlust erlitten, riesiges, schweres Astwerk sei zu beseitigen. Und auch der Waldfriedhof „Abteiruhe“ liegt noch darnieder. Fünf große Buchen schmiss Fabienne um, das Wurzelwerk ragt gespenstisch in die Höhe. Laut Bürgermeister seien keine Urnen zutage getreten, doch bestehe unmittelbarer Handlungsbedarf. Die Gemeindevertreter werden sich mit der weiteren Entwicklung noch des Öfteren befassen müssen. Jetzt nahmen sie die Nachrichten erst einmal zur Kenntnis.

