Blick hinter die Bank-Kulisse

Eppertshausen - Nach dem Zusammengehen mit der Volksbank Dreieich eG hat nun auch das Gebäude der ehemaligen Volksbank eG Eppertshausen, Bahnhofstraße 13/Ecke Hauptstraße, eine sichtbare Veränderung – hin zum Gesamterscheinungsbild des Gesamthauses erhalten.

Neben den räumlichen Anpassungen an die Anforderungen der Zukunft, soll auch die Mitarbeiterkompetenz so vertreten sein, dass es kurze Wege für alle anstehenden Entscheidungen am Ort gibt. „Alle Entscheidungsträger für alle geschäftlichen Belange sind hier im Haus vertreten“, betont Dirk Neiding, Bereichsleiter Markt Eppertshausen. Dies betrifft insbesondere unsere Firmenkundenberater, Lutz Murmann und Michael Preisendörfer, sowie unsere Baufinanzierungsspezialistin, Frau Kathrin Becker.

Das Beratungscenter der Volksbank Dreieich in Eppertshausen wird mit der sprichwörtlichen Schlagkraft einer in der Region fest verwurzelten Bank aufwarten. Die Investition in das Beratungscenter ist ein klares Bekenntnis zum Standort Eppertshausen und wurde ganz bewusst getätigt. „Wir sind dort, wo uns die Menschen brauchen, ohne weite Wege in Kauf nehmen zu müssen, um Lösungen für ihre Anliegen von uns zu bekommen“, so Murmann.

Mit den räumlichen Veränderungen wurden fünf Beratungsräume geschaffen, die Diskretion und Ruhe für ausführliche Beratungsgespräche bieten. Der SB-Bereich ist so integriert, dass er im Blickfeld der Kundenserviceberater liegt, um zum Beispiel direkt einen Bedarf für „persönliche“ Hilfe zu erkennen. Außerhalb der Öffnungszeiten wird der SB-Bereich 24-Stunden zur Verfügung stehen. Weiterhin werden eine Diskretkasse und die Kundenschließfächer im Untergeschoss wieder zur Verfügung stehen. Aber auch ganz „menschliche“ Aspekte hat man berücksichtig: Es gibt ein barrierefreies Kunden-WC.

Über allem jedoch steht der persönliche Kontakt. Die Berater stehen nach Terminvereinbarung von Montag bis Freitag zwischen 8 und 20 Uhr für Gespräche im Rahmen der genossenschaftlichen Beratung zur Verfügung. Die Volksbank Dreieich lädt alle Bürger für den heutigen Freitag von 14 bis 18 Uhr zum „Tag der offenen Tür“ in das neue Beratungscenter in Eppertshausen ein. In kleinen Gruppen wird es dann Hausführungen – auch hinter die Kulissen – geben. (lfp)

Quelle: op-online.de