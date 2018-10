OWK feiert „Odenwälder Abend“

Eppertshausen - Der „Odenwälder Abend“ ist einer der Höhepunkte im Kalender des OWK Eppertshausen. Auch am Samstag ließ sich rund die Hälfte des 550 Personen zählenden OWK-Ortsvereins – einem der größten seiner Art – das Ereignis mit Tanz, Musik und Ehrungen in der Bürgerhalle nicht nehmen.

Spürbar war dabei die Vorfreude auf 2019: Dann feiert der Ortsverein sein 100-jähriges Bestehen. Das Programm zum Jubiläum bewarb der OWK auch am Samstagabend, etwa durch die neuen Flyer. Dort habe sich allerdings ein Fehler eingeschlichen: Vorsitzender Norbert Anton wies darauf hin, dass der Odenwälder Shanty Chor mit „DORSCHt“ nicht wie versehentlich gedruckt am 20. Oktober, sondern erst am 26. Oktober 2019 in die Bürgerhalle kommen werde. Los geht es im kommenden Jahr am 6. April mit der Hauptversammlung aller OWK-Ortsgruppen in der Bürgerhalle, einer internen Veranstaltung des Odenwald-Klubs, zu der 300 Delegierte erwartet werden und die in der Regel nur Jubiläumsgruppen ausrichten dürfen.

Die anderen Ereignisse sind derweil öffentlich. So kann jedermann etwa an Himmelfahrt (im kommenden Jahr am 30. Mai) ans Haus Westermann kommen. Dort zieht der OWK sein „Waldfest“ größer auf als sonst, nimmt auch den 29. Mai hinzu und bietet dann ein Konzert „für Junge und Junggebliebene“ der Rockabilly-Gruppe The Riwwels an. Am Himmelfahrts-Tag soll das so auf zwei Tage erweiterte „Waldfest“ in gewohnter Manier ein Ereignis für die ganze Familie werden.

Am 21. Juni findet die Sonnenwendfeier am „Alten Forsthaus“ gen Failisch mit Feuerschluckern und Gauklern statt, am 8. September gedenkt der OWK Eppertshausen seiner Gründung bei einer Feier im Gasthaus „Zum Grünen Baum“. Im Dezember wird ein Mandolinenkonzert das Jubiläumsjahr abrunden. Wie berichtet, braut der OWK 2019 auch sein eigenes Bier, das „Zeppelinsbräu“. Hinzukommen soll im Juni eine Grafik- und Gemäldesammlung vereinseigener Künstler am Eppertshäuser Standort der Volksbank.

Am Samstagabend demonstrierte der OWK Eppertshausen davon unabhängig, was er schon seit Jahrzehnten alles auf die Beine stellt. Gleich vier Tanzgruppen und zwei Mandolinenorchester gingen auf die Bühne, wo das Motto des unterhaltsam von Benedikt Berker moderierten Abends diesmal „Afrika“ lautete. Da mutierten sogar die „Tanzmäuse“ zu Elefanten. Auch das schon gewohnte Quiz hatte einen thematischen Bezug. Bernd Kraus hatte zudem wieder eine Bilderpräsentation der auslaufenden Wandersaison erstellt.

Hinzu kamen die Verleihung der Wanderabzeichen (insgesamt 49 Personen) und die Ehrung treuer Mitglieder. Spitzenreiter waren diesmal Hans Krickser und Peter Weber mit je 70 Jahren im OWK Eppertshausen. Johanna Löbig-Winnefeld ist seit 60 Jahren dabei, Manfred Hechler und Paul Jährling seit 50 Jahren. Ihre 40-jährige Mitgliedschaft feiern 2018 Thomas Gotta, Christel Keller, Franz Keller, Dieter Müller, Lothar Müller, Clemens Murmann, Astrid Scharf, Marianne Scharf, Irmtrud Schledt und Corinna Wacker. Seit 25 Jahren mit von der Partie sind Fritz Koch, Anja Müller, Renate Riemensperger, Frank Riemensperger, Angela Rustler, Helga Schramm und Kurt Schubert. (jd)

Quelle: op-online.de