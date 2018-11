Arbeiten an 237 Bäumen in Eppertshausen nötig 

Eppertshausen - An 237 Bäumen im Ortsgebiet müssen mehr oder weniger dringende Arbeiten ausgeführt werden. Sie reichen von sicherheitsrelevanten Schnittmaßnahmen bis zu Entnahmen. Das besagt das Ergebnis des aktuellen Baum-Katasters der Frankfurter Firma Immo Herbst.

Beim jüngsten Waldwirtschaftsplan der Gemeinde trug Geschäftsführer Robert Kreißl das Ergebnis den Gemeindevertretern vor. Rund 1 000 Bäume hatten die Experten in den letzten zwei Jahren untersucht. „Nicht jeder Bürger weiß, dass wir im Ortsgebiet über eine derart große Zahl auf öffentlichem Grund verfügen. Alleine 70 bis 80 stehen im Park 45“, so Bürgermeister Carsten Helfmann.

Bei den Untersuchungen waren jene Bäume von besonderem Interesse, in dessen Nähe sich regelmäßig Menschen bewegen. Dazu zählen etwa die Exemplare in Kindergärten oder auf den Friedhöfen. So ragen in den lokalen Kitas 37 Bäume in den Himmel, auf dem Alten Friedhof sind es 26. Nehmen die Baumkontrolleure ein Exemplar unter die Lupe, wird zuerst geklärt, ob es auf öffentlichem oder privatem Grund steht. Danach werden die Grunddaten, wie die Baumart oder das Alter, erfasst. Im weiteren Verlauf rückt die Sicherheit bezüglich Standfestigkeit oder der Zustand der Äste ins Visier. Jeder Baum wird nummeriert und mit einer Marke versehen.

„Die Haftung ist für die Beantragung eines Baum-Katasters der wichtigste Aspekt. Gerade Versicherungen wollen, dass Bäume in Bezug auf die Sicherheit kontrolliert werden“, weiß Kreißl. Aus diesem Grund hatte der Eppertshäuser Gemeindevorstand die 13 000 Euro teuren Arbeiten 2015 in Auftrag gegeben. Zukünftige Nachuntersuchungen kosten nochmals rund 3 000 Euro und werden an jenen Bäumen durchgeführt, die die Experten für beobachtenswert halten.

Die 237 empfohlenen Maßnahmen reichen von Freischneiden bis hin zu einzelnen Entnahmen und damit Fällungen. Letzteres ist etwa durch Befall nötig. „Wir gehen die Bäume nach einer Prioritätenliste an“, kündigte der Bürgermeister an. Da der Eppertshäuser Bauhof über zwei ausgebildete Garten- und Landschaftsgärtner – einer ist sogar Forstwirt – verfügt, muss der Großteil der Maßnahmen nicht fremdvergeben werden. Lediglich bei erhöhten Risiken kommen Fachfirmen zum Einsatz. An jenen Stellen, wo Entnahmen anstehen, sind im Anschluss Neuanpflanzungen geplant. Der schwere Sturm „Fabienne“ hat die Ergebnisse des Katasters nicht allzu durcheinander gewirbelt: Im Ort selbst traten – im Gegensatz zum Gemeindewald – nur vereinzelt Schäden auf. (mj)

Quelle: op-online.de