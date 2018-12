Italiener lieben Wohlfühlatmosphäre auf dem Weihnachtsmarkt 

Eppertshausen - Als einer der spätesten Weihnachtsmärkte der Region ist am Samstag und Sonntag der in Eppertshausen über die Bühne gegangen. Besser gesagt: über den Franz-Gruber-Platz, Ort des bunten und geselligen Treibens in der Adventszeit. Von Jens Dörr

Zum fünften Mal organisierten für die Gemeinde Marius Murmann und Melanie Hartig das Ereignis. Für den Eppertshäuser Weihnachtsmarkt hatte bis 2012 Dieter Hüllmandel als Markmeister verantwortlich gezeichnet. Seit 2013 übernehmen die Rathaus-Mitarbeiter Murmann und Hartig diese Aufgabe. Ohne Einschnitte beim Umfang, im Gegenteil: Der Eppertshäuser Weihnachtsmarkt ist beliebter denn je. Gleich 34 Stände, die meisten von Vereinen, Gruppen oder Geschäften aus Eppertshausen betrieben, schlugen am Wochenende auf dem Franz-Gruber-Platz auf.

+ Der Weihnachtsmarkt in Eppertshausen zählt zu den späteren seiner Art. © Dörr Das größte Zelt, in dem es abends traditionell auch am längsten geht und das bei kalter Witterung wie diesmal nicht nur mit italienischen Spezialitäten, sondern auch molliger Wärme lockt, stellte erneut der Partnerschaftsverein Codigoro-Eppertshausen. 13 Gäste aus der italienischen Partnergemeinde verzeichnete das Team des Vereins um seinen Vorsitzenden Ewald Gillner diesmal. Bis auf eine Person, die im Hotel schlief, waren von Freitag bis Montag alle Italiener bei Familien in Eppertshausen untergebracht. Zwar war die Bürgermeisterin Codigoros mal wieder verhindert und nicht mit nach Südhessen gereist; die anderen Gäste und auch die mit der Gemeindepartnerschaft betraute Assessorin als ihre Stellvertreterin fühlten sich aber sichtlich wohl. Gillner übersetzte, die Italiener kämen ob der heimeligen Wohlfühlatmosphäre immer wieder gern zum Eppertshäuser Weihnachtsmarkt.

Gute Laune und bemerkenswerten Durst hatte auch eine Gruppe aus Münster mitgebracht: Kein Wunder, gibt sich der 2015 gegründete Stammtisch Baller Boyz doch auch den Zusatz „Gladiatoren am Glas“. Auf der Wanderung zur Weihnachtsfeier im Wald bei Urberach machte man Station bei den „Gute-Laune-Mädels“, die mit Glühwein, Schnaps und Bier verwöhnten und ob ihrer Rentier-Kopfbedeckung die modischen Lager erneut spalteten.

Darüber hinaus waren die Seniorenhilfe (Schmalzbrote), die Jugendfeuerwehr (unter anderem mit Kinderpunsch) und der Fußballverein (Hot Dogs) mit von der Partie. Bei den Mofatrotteln konnte man Stockbrot über offenem Feuer bräunen, bei den Anglern schmeckten standesgemäß die Fischbrötchen. Erstmals vertreten war auch das neue Tattoostudio neben dem Weltladen, wo der Glühwein erst in die Tassen und dann durch die Kehlen rann. Ein paar professionelle Beschicker hatte die Gemeinde ebenfalls hinzugeholt, etwa ein Kinderkarussell und einen Betrieb aus dem Spessart. Letzterer findet am Eppertshäuser Weihnachtsmarkt schon seit Jahren seine Kunden für den recht späten Weihnachtsbaum-Erwerb.

Im Rahmenprogramm traten diesmal der Gesangverein Germania und der Katholische Kirchenchor St. Valentin auf. Die Sänger stellen alljährlich auch den Nikolaus ab, der am Samstag und Sonntag kleine Gaben für die Kinder verteilte. Die Kids kamen auch am Sonntagnachmittag in der Bürgerhalle beim „Rattenfänger von Hameln“ auf ihre Kosten. Eröffnet wurde der Weihnachtsmarkt am Samstagnachmittag vom Jugendorchester des Musikvereins Urberach.

