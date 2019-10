Weltladen in Eppertshausen schließt: Zwischen Wehmut und Stolz

„Wir freuen uns, sind wehmütig, aber auch stolz“: Seit der Gründung 1992 ist Klemens Euler Vorsitzender des Eine-Welt-Vereins in Eppertshausen, der seit 1993 den Weltladen betreibt. Am 26. Oktober ist das Geschäft letztmals geöffnet.

Nach 26 Jahren ist Schluss: Am Samstag, 26. Oktober, öffnet letztmals der Eppertshäuser Weltladen.

Eppertshausen – Was ein Jahr nach der Gründung des Eppertshäuser Eine-Welt-Vereins (1992) im Jahr 1993 an der Hauptstraße begann und sich ab 1999 am Franz-Gruber-Platz fortsetzte, findet dann mit einem Schlussverkauf und hohen Rabatten aufs Kunsthandwerk seinen Abschluss.

Weshalb der Eine-Welt-Verein seinen Entschluss gefasst hat, könnte niemand besser erläutern als Klemens Euler: Der 52-Jährige engagiert sich schon sein halbes Leben lang für den Fairen Handel, den Verein sowie den Weltladen als dessen wichtigstes Instrument. Der Eppertshäuser gründete den Eine-Welt-Verein nicht nur mit, sondern war von Anfang sein Vorsitzender – der er bis heute geblieben ist.

Herr Euler, nach 26 Jahren schließt Ende Oktober der Eppertshäuser Weltladen. Wie ist wenige Tage vorher Ihre Gefühlslage?

Wir freuen uns, sind wehmütig, aber auch stolz – es ist ein Mix aus allem. Schließlich hat es mich die Hälfte meines Lebens begleitet, und wir haben tolle Sachen gemacht. Es macht uns schon ein Stück stolz, was wir erreicht haben.

Sie sprechen von „wir“ ...

Ja, denn von Anfang an waren viele jüngere wie ältere Leute dabei, die geholfen haben – und das immer ehrenamtlich. Viele haben uns tatkräftig unterstützt. All denen danken wir sehr für das treue und kreative Engagement. Unser Weltladen ist ein echter „Hingucker“ gewesen!

Dennoch spielt für das Ende auch der personelle Aspekt eine Rolle.

Teilweise konnten wir nicht mehr alle Dienste besetzen. Einige Ältere sind in den „Ruhestand“ gegangen und es kamen zwar Jüngere nach, aber nicht so viele. Auch die Bildungsarbeit hat ein bisschen gelitten, wurde nur noch von einem kleinen Kreis geleistet.

Und Sie persönlich?

Ich konnte es beruflich immer gut abbilden, mich zusätzlich ehrenamtlich um den Weltladen zu kümmern. Das geht heute nicht mehr so. Irgendwann ist die Luft raus.

Wobei man meinen müsste, dass fairer Handel gerade heute – da sich viele Menschen einen nachhaltigen Konsum wünschen – boomen sollte ...

Der läuft ja auch, auf zwei Schienen: dem komplett Fairen Handel der Weltläden und jenem in den Supermärkten, die oft ihre eigenen Labels haben. In Eppertshausen hatten wir aber eine Kettenreaktion: Konnten wir Dienste nicht mehr abdecken, standen die Kunden vor verschlossener Tür. Wenn das mehrmals passiert, kommen sie nicht wieder – und der Umsatz sinkt.

Welche Faktoren haben noch eine Rolle gespielt?

Die Post ist vom Franz-Gruber-Platz weggegangen, wodurch er weniger Frequenz verzeichnete. Auch finde ich es zwar gut, dass es dort mittwochs seit einiger Zeit einen kleinen Wochenmarkt gibt. Einen Synergieeffekt in der Form, dass Kunden des Wochenmarkts auch zu uns in den Laden kamen, gab es leider nicht. Und wir haben auch Fehler in unserer internen Organisation gemacht.

Wie geht es mit dem Verein weiter?

Die Zukunft des Vereins ist noch nicht besprochen. Man muss aber immer herausstellen, dass es sein Zweck ist, die Lebenssituation der Menschen im Süden zu verbessern – und nicht der, einen Laden zu führen. Auch wenn der ein gutes Mittel zum Zweck war.

Für die Großkunden des Eppertshäuser Weltladens haben Sie aber eine gute Nachricht.

Ja, denn wir haben eine Lösung gefunden, wie wir Vereine, Kirchen und andere Großkunden auch weiter mit fair gehandelten Produkten beliefern können. Eppertshausen ohne Biolimo – das geht gar nicht! Das Gespräch führte Jens Dörr

Quelle: op-online.de