Frankfurt - Gleich mit der Begrüßung ist alles gesagt. „Guten Abend, mein Name ist Helge Schneider und ich möchte heute Abend für Sie lustig sein. “ Das gelingt diesem Großmeister des Komischen einmal mehr in einer hinreißenden Weise. Von Sebastian Hansen

Für das Programm „Radio Pollepopp“ steht der 61-Jährige allein auf der Bühne, weitreichend jedenfalls, ohne Band.

Das Klavier steht beim Gastspiel am Rosenmontag in der Frankfurter Alten Oper im Zentrum des Bühnenraums. Links außen ein puristisch kleines Schlagzeug, auf der gegenüberliegenden Seite eine Hammondorgel. Ab und an verschwindet Helge Schneider und kehrt mit einem weiteren Instrument zurück. Dem Cello beispielsweise.

Erst mal den Stuhl am Boden schabend zurechtgestellt, ausführlich über die Herkunft dieses Instruments palavert, den Stachel so weit herausgezogen, dass es den Körper des Spielers vollständig verdeckt. Dann die Ankündigung, mit dem angesagten Stück werde es erst mal nichts. Kommt erst in der zweiten Hälfte. Zu einem Richard-Clayderman-artig aufbereiteten Medley auf dem Klavier schwingt Schneider grotesk die Mähne, bis dass ihm die Brille wegfliegt; angekommen bei Beethovens Mondscheinsonate schläft er schnarchend ein.

Immer wieder lässt die Bühnenfigur mit den Faxen eines Clowns und dem Habitus eines Showmasters Nummern pointiert unpointiert abbrechen. „Blockflöte ist und bleibt ein Instrument.“ Da ist die Erwartung groß. Es kommt bloß nichts mehr.

Ganz kurz nur tippt Schneider das von ihm bekannte Parodiestimmenspiel um Lindenberg und Grönemeyer an, oder er macht den Nachhall der Stimme eines Priesters in der Kirche nach, auch das tut er schon seit mindestens zwanzig Jahren immer wieder. Er zitiert sich selber, doch auch alte Songs wie „Texas“, diesmal versehen mit einer „avantgardistisch“-verqueren Scateinlage, variiert er immer wieder frappierend neu.

Es ist also tatsächlich ein Abend randvoll mit Novitäten, der da über zwei Stunden hinweg zu erleben gewesen ist. Großmeisterlich spielt Schneider auf einem roten Ledersessel im Bühnenwinkel eine atmosphärengeladene Bluesnummer auf der Gitarre – genialisch veräppelt er die textlichen Stereotypen des Genres.

Zusammen mit dem britischen Schlagzeuger Pete York, mit dem er sein jüngstes Album „Heart Attack Nr. One“ eingespielt hat, stimmt er lustvoll den Standard „Sweet Georgia Brown“ an, selbst an der Hammondorgel. Beim Drumbattle setzt Schneider auf Yorks virtuos-wuchtige Vorgabe eine Reduktion bis an den Rand der Hörbarkeit auf einer einzigen kleinen Trommel – eine Abwandlung der klassischen Groß/Klein-Komik. Auffallend oft ist an diesem zweistündigen Abend vom Tod die Rede.

Ein aus dem Jazz schöpfender Großmeister des Timings ist Helge Schneider, die schleppende Dramaturgie ist ein charakteristischer Wesenszug seiner Bühnenshows. Jeder Moment ist originell – Helge Schneider ist voll und ganz auf seiner Höhe – selbst nach Jahrzehnten gelingt ihm das immer wieder. Bewundernswert.

Quelle: op-online.de