Adios, wir verlassen euch jetzt

+ Die Klasse R10a parodierte die im Fernsehen allgegenwärtigen Talentshows. © bea

Wie es an der Zimmerner Gesamtschule schon Tradition hat, sagten die Schüler mit fantasievollen Vorführungen ihren Lehrern und den Mitschülern good bye. Bevor die einzelnen Klassen ihre Beiträge zeigten, reihten sich alle 160 Schüler auf der Bühne auf, ihren jeweiligen Klassenlehrer hatten sie gleich mitgebracht.

Schulleiter Helmut Buch betonte in seiner Rede die Gemeinschaft, die die Mädchen und Jungen bisher genossen hätten. Mancher hätte das Ende der Ferien herbeigesehnt, „die Zeit alleine war euch lang geworden.“ Nun werde sich für alle das Leben grundlegend ändern. Die künftigen Auszubildenden seien zwar einem Team untergeordnet, aber doch weitgehend auf sich alleine gestellt. Die Oberstufenschüler hingegen müssten mehr auf eigenverantwortliches Lernen und Arbeiten setzen. Für beide Gruppen sei Flexibilität fast ein Muss, um mit den sich weiterentwickelnden Techniken Schritt halten zu können, sei lebenslanges Lernen angesagt. Buch hoffte, dass in der ASS die Grundlagen hierfür gelegt worden seien.