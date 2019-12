Eheglück und Nachwuchs?

Groß-Zimmerner Rehbock Bambi wohnt jetzt mit Ricke Rieke zusammen

+ Rehbock Bambi (rechts) fühlt sich nach der Rückkehr aus dem Bergwildpark Meißner richtig wohl in Groß-Zimmern und frisst auch schon wieder aus der Hand. Seine neue Partnerin Rieke braucht dafür noch etwas Zeit. Foto: Herd

Groß-Zimmern – Bambi ist zurück in Groß-Zimmern – und das nicht allein. Seit knapp zwei Wochen hat der Rehbock Ricke Rieke an seiner Seite. Zunächst haben die beiden noch in getrennten Gehegen direkt nebeneinander gelebt, um sich aneinander zu gewöhnen. VON LARS HERD