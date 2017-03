Viktoria feiert Kinderfastnacht wie üblich am Rosenmontag

Klein-Zimmern - Die Musik stoppt ganz plötzlich und alle Kinder frieren in teils kuriosen Bewegungen ein.

+ Die Dieburger Prinzengarde tritt bei der Kinderfastnacht der Viktoria auf. © bea Für den Kindermaskenball der Viktoria im Vereinsheim in Klein-Zimmern haben sich Martina Wieche und Sabine Hövelmann eine Menge Spiele und Attraktionen ausgedacht, mit denen sie das närrische Volk unterhalten. Es ist wieder voll am Rosenmontag im Vereinsheim der Viktoria, auch die Jüngsten wollen die letzten Tage der Fastnacht in vollen Zügen genießen. Es gibt viele Spiele, neben dem oben erwähnten Stopp-Tanz wird auch die Reise nach Jerusalem angetreten, mit Luftballons wird getanzt und bei einer Mini-Playback-Show können die Darsteller ihr künstlerisches Talent zeigen.

In Polonaisen schlängeln sich die Kinder durch den Raum, da können die Eltern sehen, welch prächtige Kostüme sich auf der Tanzfläche tummeln. Es gibt auch einige Vorführungen: Extra aus Dieburg sind einige tanzbegabte Jungen angereist. Die Dieprigar (Dieburger Prinzengarde and Friends) zeigen eine Mischung aus Hip-Hop, Breakdance und Freestyle und erhalten viel Applaus. Viel Beifall gibt es auch für die Liliputs, die sich in orientalischen Gewändern auf die Tanzfläche begeben und ihren abwechslungsreichen Tanz vorführen. (bea)