Feuerwehren proben Bekämpfung einer Tierseuche

Groß-Zimmern - Die Feuerwehren sind beileibe nicht nur zum Löschen da. In Groß- Zimmern haben die Wehrleute jetzt die Bekämpfung einer Tierseuche geprobt. Von Ursula Friedrich

„In diesem Jahr ist die Freiwillige Feuerwehr Groß-Zimmern bereits 55 Mal ausgerückt, um den Menschen in Groß-Zimmern zu helfen. Deutlich mehr als im Vorjahr“, lautet die Bilanz von Tobias Lang, Pressesprecher der Feuerwehr Groß-Zimmerns. Die Aufgaben für die Blauröcke werden zusehends komplexer, Löscheinsätze machen nur noch ein Drittel der Einsätze aus.

Aus- und Fortbildung ist das Gebot für die Einsatzabteilungen, am besten im Schulterschluss mit den Kameraden aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg. Für eine Tierseuchenübung des Kreises machten am Samstag die Feuerwehren aus Groß- und Klein-Zimmern, Eppertshausen, Roßdorf, Pfungstadt, Gundernhausen, Spachbrücken, Zeilhard und Reinheim ihre Einsatzteams mobil. Szenario: Eine Seuche hat den Tierbestand auf dem Aussiedlerhof gen Reinheim befallen. Jürgen Dressel stellte seinen Hof für die mehrstündige Übung zur Verfügung. Um das Übergreifen der Krankheit zu verhindern, richteten die Einsatzkräfte eine Rettungsschleuse ein. Wie die Gänschen bildeten die Einsatzfahrzeuge eine Warteschlange, um schließlich fachmännisch dekontaminiert zu werden. Die „Reinigungskräfte“ steckten in weiten Overalls, die kein Stück Haut preisgaben.

„Vorkehrungen wie im Krankenhaus“, schmunzelte Lang. „Das Wasser ist kontaminiert und wird daher in einem Kunststoffbecken aufgefangen“, erklärte Gemeindebrandinspektor James Bennett, der den Einsatz leitete. Weder in Groß-Zimmern, noch beispielsweise in Eppertshausen haben die Aktiven in den vergangenen Jahrzehnten eine Tierseuche in Haustierbeständen erlebt. Dass man im Ernstfall gewappnet sein muss, zeigten allerdings Erkrankungen im Wildtierbestand, wo das Vogelgrippevirus bis vor Kurzem wütete. „Wir haben einen hohen Geflügelbestand in Groß- und Klein-Zimmern“, sagte Tobias Lang – ein Überspringen des Virus hätte fatale Folgen gehabt.

Für die Wehren im Ost- und Westkreis stehen regelmäßige Katastrophenschutzübungen auf der Agenda. Praxisnah wird gemeinsam trainiert, was im Ernstfall zu leisten ist. Die Aufgaben sind komplex und erfordern ein hohes Maß an Improvisationstalent, gepaart mit fachlichem Wissen. Für ein ordentliches Arbeits-pensum sorgten etwa Ende vergangener Woche die vielen vom Eichenprozessionsspinner befallenen Bäume. Zwei Tage lang war Zimmerns Einsatzabteilung gemeinsam mit dem Bauhofteam damit beschäftigt, Nester im öffentlichen Raum zu entfernen. „Wir sind bisher verschont geblieben“, sagte ein Roßdorfer Kollege dankbar, während man in Eppertshausen ebenfalls 45 Nester des Prozessionsspinners entfernte.

Zaungästen, die am Samstag zum Aussiedlerhof Jürgen Dressels pilgerten, um eine mehrstündige Schutzübung mitzuerleben, bot sich ein interessanter Einblick in das umfangreiche Aufgabenpensum, das Freiwillige Feuerwehren heute meistern müssen. Was im Verborgenen blieb: Das Gros der Einsatzkräfte (70 sind es in Groß- und Klein-Zimmern) arbeitet ehrenamtlich. In hessischen Kommunen gibt es nur sechs Berufsfeuerwehren - die übrigen 71.000 Kameraden sind unentgeltlich im Einsatz. Notfalls 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr.