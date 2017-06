Gross-Zimmern - Der Groß-Zimmerner Bürgermeister Achim Grimm startet in seine dritte Amtszeit.

Grimm wird am nächsten Dienstag, 13. Juni, um 19 Uhr in einer öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung in der Mehrzweckhalle (Rathausplatz 2) offiziell in sein Amt eingeführt. Der Unions-Politiker hatte die Bürgermeister-Direktwahl am 12. März dieses Jahres als einziger Kandidat mit 83,1 Prozent der abgegebenen Stimmen gewonnen. (re)