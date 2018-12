Umzug zur Freundin löst nicht bestehenden DSL-Vertrag

Altheim - Unwissenheit schützt vor Ungemach nicht. Auch wenn sich Alexander Kern und Petra Rudolph in Altheim furchtbar über einen Netzbetreiber ärgerten und sich ungerecht behandelt sahen, so konnte der bei Klärung der Sachlage auf ein Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofes verweisen, das ihm Recht gab. Sein und unser Rat: Vor Abschluss eines längerfristigen Vertrages alles genau überprüfen, vor allem seine eigene Situation. Von Thomas Meier

Ist das Kind erst einmal in den Brunnen gefallen, ist der Frust groß. So geschehen bei den beiden Protagonisten, die sich in ihrer vermeintlichen Not an unsere Redaktion wandten. Im Frühjahr zog Alexander Kern zur Lebensgefährtin Petra Rudolph nach Altheim. In seiner alten Wohnung in Jügesheim hatte er einen Telefon- und Internetanschluss mit Vertragsbindung bei Vodafone, erstmals im November 2015 abgeschlossen. In ihrer Wohnunggab es einen bestehenden Telefon- und Internetanschluss von der Telekom.

„Somit kündigten wir am 6. Juni seinen Vertrag zum nächstmöglichen Zeitpunkt“, erklärt Rudolph, man habe sich auf ein „Sonderkündigungsrecht wegen Umzug“ berufen. Überzeugt, alles Notwendige erledigt zu haben, erhielten die Zusammengezogenen am 16. August eine Schlussrechnung von Vodafone in Höhe von 232,11 Euro. Verwundert über Rechnungsbetrag als auch die weiterhin monatlich abgebuchten Beiträge kontaktierten sie die Vodafone-Hotline. Dort seien sie „von einer sehr netten Dame“ beschwichtigt worden mit der Aussage, ihre Kündigung sei korrekt. Es habe wohl Überschneidungen gegeben, man solle sich den Betrag der Rechnungsabbuchung via Stornierung oder Widerruf zurückholen. Auch habe man den Tipp bekommen, weitere Zahlungsaufforderungen oder Mahnungen zu ignorieren.

Dieser mündlich gegebene Ratschlag freute die Anrufer nur kurz. Sie ließen Vodafone-Schreiben bezüglich der Rückbuchung „vorerst“ unberücksichtigt, um sich dann nochmals rückversichern zu wollen. Beim zweiten Telefonat mit der Hotline setzte ein Mitarbeiter die Anrufer darüber in Kenntnis, dass ein Umzug nicht dazu führe, dass ein Vertrag vorzeitig beendet werden könne. Kern sagt: „Da war von Gutdünken die Rede.“

Das Paar sandte die Telekom-Vertragsdaten für die Wohnung in Altheim zu Vodafone, Kern versuchte, über seinen damaligen Vodafone-Vertragsvermittler etwas zu erreichen, doch es kam, wie’s befürchtet wurde: „Am 10. September ließ uns eine Mahnung zuzüglich Gebühren die Gesichtszüge entgleiten.“ Wieder die Hotline gewählt, nochmals in den Vodafone-Laden gegangen, doch keine habe sich richtig zuständig gesehen, klagen die beiden. Als dann am 5. Oktober eine Inkasso-Forderung von 313,96 Euro ins Haus flatterte, „waren unsere Gesichtszüge nur noch mit Botox zu korrigieren“, erinnert sich Rudolph.

Das Paar sah sich „völlig ungerecht“ behandelt und wandte sich nun an an unsere Redaktion. Die hakte nach. Die Sachlage ist laut Vodafone eindeutig, erklärt Konzernsprecher Volker Petendorf. Die Forderung sei „komplett berechtigt“, und da sie zunächst nicht beglichen wurde, habe man das Mahn- und Inkassoverfahren eingeleitet. Petendorf verweist auf ein Urteil des Bundesgerichtshofes von 2010. Und dies besagt, dass ein Umzug kein ausreichender Grund ist, seinen DSL-Anschluss vorzeitig zu kündigen. Im Gegenteil, der Vertrag gilt selbst dann, wenn er eigentlich unnütz ist. Verbraucher mit einem DSL-Internetzugang können einen dazu geschlossenen Vertrag selbst dann nicht vor Ablauf kündigen, wenn sie in eine Gegend ziehen, an dem es noch gar keine DSL-fähigen Leitungen gibt.

Ein Kunde, der einen längerfristigen Vertrag mit einem Dienstleister abschließe, trage „grundsätzlich das Risiko, diese aufgrund einer Veränderung seiner persönlichen Verhältnisse nicht mehr nutzen zu können“, heißt es in der BGH-Entscheidung. „Aus reiner Kulanz stellt jedoch Vodafone das Mahn- und Inkassoverfahren ein“, erklärt Petendorf gegenüber unserer Zeitung. Aufgrund der geschilderten besonderen Umstände werde man Kern kontaktieren „mit dem Ziel, die berechtigte Forderung aus reiner Kulanz deutlich zu reduzieren.“ Kern, der die Rechnung bereits im Vorfeld unserer Recherche komplett beglich, hofft nun auf eine Rückzahlung.

