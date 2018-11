Ärger über Hundekot

Münster - Ein immer wiederkehrendes Thema, das eigentlich keines sein sollte, sind die Hinterlassenschaften von Hunden auf öffentlichen Wegen und Plätzen.

Wobei es aller Vermutung nach immer die gleichen, wenigen Vierbeiner sind, deren Besitzer scheinbar die einfachsten Regeln des menschlichen Zusammenlebens außer Acht lassen und damit für Unmut sorgen. Dabei bietet die Gemeinde bereits seit Jahren Unterstützung in Form von Hundekotbeutelstationen, an denen die Beutel kostenlos erhältlich sind. „Die benutzten Beutel können direkt an den Stationen, über die öffentlichen Abfallbehälter oder die private schwarze Mülltonne entsorgt werden. Das Entsorgen in der Natur ist verboten“, informiert Tatjana Maier von der Friedhof- und Grünflächenverwaltung.

„Wir appellieren an alle Hundehalter, dafür Sorge zu tragen, dass die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner in die Restmülltonne gelangen. Der Hundekot auf Gehwegen, Spielplätzen, Grünanlagen, Feldern und Wiesen stellt, nicht zuletzt aufgrund der von ihm ausgehenden Gesundheitsgefahr, eine nicht unerhebliche Belästigung für die Allgemeinheit dar“, sagt Klaus Dony, Leiter der Abteilung Öffentliche Ordnung. Er räumt mit einer häufig vertretenen irrtümlichen Meinung auf: „Die Hundesteuer ist keine zweckgebundene Abgabe und dient somit nicht zur Beseitigung der Hundehaufen.“

Die Hundekotbeutelstationen sind in Münster auf dem Parkplatz am Gesprenzstadion, in der Grünanlage neben dem Friedhof, auf dem Parkplatz am Freizeitzentrum, an der Dammstraße am Durchgang zur Feldstraße sowie an der Einfahrt in Richtung Sauerweins Hofladen am Grenzgraben aufgestellt. In Altheim befinden sich die Beutelspender am Pflanzenbeet zwischen der Regenbogenschule und dem Sportlerheim, am Verbindungsweg zum Wirtschaftsweg in Höhe der Hauptstraße 55, an der Straße Im Markwäldchen in Richtung Feld sowie am NABU-Stand. Darüber hinaus sind die Hundekotbeutel kostenlos am Empfang des Rathauses in der Mozartstraße 8 erhältlich. (tm)

