Besondere Ehrung beim Vereinsabend der DJK Blau-Weiß Münster

Münster - Der Vereinsabend der DJK Blau-Weiß Münster ist ein besonderer Termin im Kalender des zweitgrößten Vereins – 870 Mitglieder – in der Gemeinde. An diesem Abend treffen sich alle: von Fastnacht und Fußball über Kegeln und Kinderturnen bis hin zu Tischtennis und Zumba.

Traditionell werden am Vereinsabend langjährige Mitglieder ausgezeichnet und erhalten die Jubiläumsurkunde, das Vereinsehrenzeichen und die Treuenadel.

Für die 25-jährige Mitgliedschaft wurden Theodor Braun, Frank Ellenberger, Andrea Friedrich, Ulrike Frühwein, Ines Heckwolf, Maria Huther, Stefan Ihle, Kerstin Joger, Bernd Maier, Steffen Neubert, Jutta Packendorf und Günther Witzel ausgezeichnet. Seit vier Jahrzehnten sind Frank Haus, Alexandra Heckwolf, Birgit Heckwolf, Joachim Heckwolf, Jochen Richter, Christiane Siegel und Marcus Schledt Mitglied in der DJK Blau-Weiß Münster. Für ein halbes Jahrhundert Mitgliedschaft in der DJK wurden Jürgen Heckwolf, Gerhard Huther, Norbert Kurth, Gerd Löbig, Gerhard Roßkopf und Hans Werner geehrt. Sie erhielten aus den Händen von Jan Stemme, Beigeordneter der Gemeinde, in Vertretung für Bürgermeister Gerald Frank, den Ehrenteller der Gemeinde. Vor sechs Jahrzehnten wurden Hubert Amthor, Josef Bonifer, Norbert Günther, Gerhard Haus, Walter Kurth, Friedel Ries, Johannes Schledt, Karl-Josef Schledt und Heinrich Schneider Mitglied. Bereits vor 70 Jahren sind Karl Kreher und Robert Ruhmann in die DJK Blau-Weiß Münster eingetreten.

Für Walter Kurth gab es eine besondere Ehrung. Er wurde für 1 400 Tischtennis-Spiele im blau-weißen DJK-Dress geehrt. Walter Kurth ist nun der erste Spieler des Vereins, der mehr als 1 400 Spiele absolvierte. Seit 1960 gehört er fest zum Kreis der aktiven Spieler seiner DJK. In der Statistik des Vereins gibt es seit seinem ersten Spiel kein Jahr, in dem er nicht mindestens ein Mannschaftsspiel bestritten hat. Die Einsätze des „Rekord-DJKlers“ erstrecken sich über alle Herren-Mannschaften der DJK.

Egal ob mit Zelluloid, Plastik oder ABS gespielt wurde, die Tischtennisspieler feierten in den vergangenen zwölf Monaten zahlreiche Erfolge. 13 Talente, die auf Kreis- und Bezirksebene erfolgreich waren, wurden auf die Bühne geholt: Leonie Breitwieser, Nick Breitwieser, Loris Euler, Charlotte Gilbert, Ronja Löbig, Clara Meinel, Max Meinel, Benjamin Peter, Dhara Ries, Simon Thomas, Annely Schuchmann, Ida Singer und Maike Till. Vier Nachwuchsteam wurden für ihre Pokalerfolge geehrt: A-Schülerinnen mit Leonie Breitwieser, Sarah Heckwolf, Julia Michelmann und Anika Braun, A-Schüler mit Finn Müller, Matti Krämer, Max Meinel und Kai Dörner, Weibliche Jugend mit Melis Salo, Sophie Stork und Jeanette Post sowie die zweiten B-Schüler mit Marc Michelmann, Simon Thomas, Ida Singer und Julia Heckwolf.

Bei den Aktiven wurden Christian Albrecht, Julia Baligács, Andreas Diehl und Till Körner für Erfolge bei Kreis-, Bezirks- und Hessenmeisterschaften. Ursula Luh-Fleischer brachte zusätzlich noch Medaillen von der Deutschen Meisterschaft und der Weltmeisterschaft mit. Die einzige Meisterschaft in der zurückliegenden Saison für die DJK holten die zweiten Damen in der Hessenliga Süd-West. Ursula Luh-Fleischer, Julia Sloboda, Sonja Haus, Jeannine Debold und Clara Meinel machten als Aufsteiger den Durchmarsch. Das Seniorinnen-Team mit Ursula Luh-Fleischer und Birgit Heckwolf wurde für den dritten Platz bei den Hessischen Mannschaftsmeisterschaften Ü 40 geehrt.

Freud und Leid liegen auch bei der DJK eng beieinander. Vor dem Beginn des Vereinsabends wurde in einen Gottesdienst unter Leitung von Pfarrer Bernhard Schüpke, der anschließend neben dem stellvertretenden Diözesanvorsitzenden Peter Fritz Ehrengast bei der DJK war, auch den Verstorbenen gedacht. Nach dem offiziellen Teil startete die Fastnachtsabteilung in die närrische Zeit. Die Eröffnung der Kampagne wurde gefeiert. (nkö)

Quelle: op-online.de