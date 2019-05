Drei Jahre Beharrlichkeit bringen jungen Altheimern eine Skaterbahn

Große Sprünge mit Mini-Roller

+ © zeta Schattenspiel: Zur Eröffnung der Skateranlage führten die jungen Ideengeber einige „Tricks“ vor. © zeta

Wer am Samstagnachmittag Skateboardfahrer an der Freizeitanlage in Altheim erwartete, wurde enttäuscht. Allerdings nicht lange, denn die Jugendlichen im Ort zeigten auch ohne Boards einige beeindruckende Kunstfiguren auf der neuen Bahn.