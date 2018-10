Altheim feiert feucht-fröhlich seine Kerb

Altheim - Als kleiner Vergnügungs- und Partymarathon kam über ein langes Wochenende die Altheimer Kerb daher. An vier Tagen bestand die Möglichkeit, bei Vereinen oder örtlichen Gruppierungen einzukehren.

Höhepunkt war am gestrigen Sonntag der Kerbumzug, der bei herrlichem Wetter quer durch den Ort führte. Bei der Gruppe des TSV Altheim, der in diesem Jahr die Kerb ausrichtet, war die Stimmung besonders ausgelassen. Am heutigen Montag geht es um 11 Uhr weiter mit dem traditionellen Frühschoppen im TSV-Vereinsheim. Um 14. 30 Uhr öffnet auch der Bierwagen und der Weinstand des Eintracht-Fanclubs am Gustv-Schoelzke-Haus. Ein Bericht über die Kerb Altheim folgt in der Dienstagsausgabe. (mj)

Quelle: op-online.de