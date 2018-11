Musik beschwingt den Schulalltag

Die Cellogruppe der Regenbogenschule ließ hören, was in einer Schule mit Schwerpunkt Musik so alles möglich ist.

Altheim - Zum dritten Mal hintereinander ist die Regenbogenschule als „Schule mit Schwerpunkt Musik“ zertifiziert worden. Grund für eine Feier im Schlusskreis, zu der gestern auch zahlreiche Eltern und Interessierte in die Grundschule kamen. Von Thomas Meier

+ Schulleiterin Natascha Heiß präsentierte gestern die Zertifizierung zum kleinen Fest beim Schlusskreis. © Th. Meier Die Rockband der Schule unter Leitung des Altheimer Musikers Steffen Huther spielte zur Feier des Tages auf, die Cellogruppe unter Leitung von Ulrich Pietsch intonierte eher Klassisches, der Schulchor sang und die Lehrer bekamen für ihre musischen Bemühungen Applaus von der Schüler- und der Elternschaft.

Lehrerin Angela Müth und die ehemalige Schulleiterin Helga Blitz beschlossen einst, ihre Schule für Hochbegabte auch zu einer mit Schwerpunkt Musik zu machen. Sie waren sich bewusst, dass dies für alle Pädagogen an der Grundschule mit Arbeit verbunden ist, denn das vom hessischen Kultusministerium herausgegebene Zertifikat muss alle vier Jahre erneut mit einer Prüfung bestätigt werden.

Schüler sollen die Chance haben, ein Instrument in der Gruppe zu erlernen, gemeinsam zu musizieren und am musikalischen und kulturellen Leben ihrer Schule aktiv und interessiert teilzunehmen. Dies ist erklärtes Ziel für Schwerpunkt-Musik-Schulen. Auch Kinder aus eher musikfernen Elternhäusern sollen ihr Talent entwickeln. Besonders Begabte werden gezielt unterstützt. Eine Schule mit musikalischem Schwerpunkt soll ein sicht- und hörbar gestalteter kreativer Raum sein, der sich in vielen Kontakten auch nach außen hin öffnet.

„Wir wollen die Klangwelten nicht nur in einer Stunde des Musikunterrichts vermitteln, sondern sie ins gesamte Schulleben einbinden“, sagt Müth, und die neue Schulleiterin Natascha Heiß sagt, das Schulleben und der Unterricht passen sich nicht nur inhaltlich, sondern auch organisatorisch und strukturell dieser Idee an. Und zwar in Übereinstimmung mit den spezifischen Bedingungen der Schule. Vor den Eltern beteuerte sie, die neue Urkunde präsentierend, sehr froh über diesen Schwerpunkt zu sein: „Ich habe bereits meine erste Fortbildung für den Erhalt dieser Zertifizierung gemacht.“

In Hessen gibt es rund 100 musikzertifizierte Schulen.

