Tag der offenen Tür der Schule auf der Aue

Münster - Schule ist mehr als das Lernen von Mathe- und Physikformeln, von Grammatikregeln und Vokabeln. Schule ist ein wesentlicher Teil des Familienalltags, ist ein Ort der Persönlichkeitsbildung, der Gemeinschaft, des sozialen Miteinanders.

Teamgeist spielt ebenso eine Rolle wie Individualität, persönliche Talente und Fähigkeiten jedes einzelnen Schülers werden ebenso erkannt und gefördert wie das Zusammenwirken in der Klassen- und Schülergemeinschaft. Jede Schule ist bestrebt, ihre Schüler bestmöglich zu fördern. Dennoch stehen vor allem Eltern, deren Kinder bald die Grundschule verlassen und auf eine weiterführende Schule gehen werden, vor der Frage: welche Schule ist die richtige für das Kind? Um bei der Beantwortung dieser wichtigen Frage zu helfen, gibt es an vielen weiterführenden Schulen Informationstage. So auch an der Schule auf der Aue in Münster, wo sich Eltern und Kinder nun über das schulische Angebot und dessen Schwerpunkte, über Schulfächer und AGs sowie über die Ganztagsbetreuung informieren konnten.

Am Tag der offenen Tür gab es viel zu sehen, zu hören und zu entdecken. Dazu zählten Vorführungen aus den Bereichen Musik, Sport und Gestaltung. Doch die künftigen Aue-Schüler waren auch eingeladen, selbst aktiv und kreativ zu werden. So wie Jonas, der in der Werkstatt der Aue-Schule weihnachtliche Deko aus Holz kreierte. Währenddessen warf Papa Jens Breitwieser aus elterlicher Perspektive einen Blick auf die Schulangebote. „Der Tag der offenen Tür ist eine gute Aktion, die viel bessere Eindrücke vermittelt als es eine Info-Broschüre könnte“, sagt Jens Breitwieser. Der Tag biete Schule zum Anfassen und Ausprobieren. „Unser Eindruck von der Aue-Schule ist durchweg positiv“, sagt Breitwieser, nachdem er mit seinem Sohn mehrere Stationen durchlaufen hat – vom Sprachlabor über die Präsentation verschiedener Nachmittags-AGs bis zu den mathematischen Knobeleien an der „Lerntheke“.

Während hunderte Besucher die Schule erkundeten, hatte Schulleiterin Sabine Behling Zeit für persönliche Gespräche mit Eltern, die detailliertere Informationen wünschten oder konkrete Fragen mitgebracht hatten. So wie ein Elternpaar aus Altheim, das sich für die Umbau-Vorhaben an der Aue-Schule interessierte. Die Bildungseinrichtung, an der für die Jahrgangsstufen 5 bis 10 in allen Schulzweigen von Förderstufe über Haupt- und Realschule bis zum Gymnasium unterrichtet werden, befindet sich in Trägerschaft des Landkreises. Für seine 81 Schulen in 23 Kreis-Kommunen hat sich der Landkreis als Träger ein ambitioniertes Schulsanierungsprogramm auferlegt. Nachdem einige Schulen bereits saniert und umgestaltet, mitunter, wie in Babenhausen, ganz neu gebaut worden sind, ist nun die Schule aus der Aue an der Reihe.

Einschulung 2018 in Babenhausen, Münster und Eppertshausen: Bilder Zur Fotostrecke

Nach und nach werden dort die alten Gebäude aus den siebziger Jahren durch moderne „Lernlandschaften“ ersetzt. Den Anfang machte schon vor vier Jahren der neue Trakt für die Naturwissenschaften. Ihm werden weitere neue Gebäude folgen. In jeder Lernlandschaft – bestehend aus Klassenräumen, offenen „Marktplätzen“ und Differenzierungsräumen – werden vier Klassen ein Zuhause finden. Somit sind zwölf Landschaften vorgesehen. Das erste Gebäude für die Jahrgangsstufen 5 und 6 soll im Sommer des kommenden Jahres fertig sein. „Der Estrich ist verlegt, nun wird die Akustikdecke eingezogen“, erklärte Schulleiterin Behling. In jener Bauphase, wenn die alten Schulgebäude zurückgebaut und die neuen errichtet werden, soll der Schulbetrieb natürlich ohne Beeinträchtigungen weitergeführt werden können.

Dazu wird eine „Mobiskul“ aufgebaut, also eine mobile Schule, die alles enthält, was man für einen modernen Unterricht braucht. 24 Klassenräume enthält die mobile Schule, die schon in Weiterstadt und Ober-Ramstadt ihre Dienste tat. Wenn also die Kinder aus einer Schule des Schulverbunds, zu dem auch die Münsterer Schule auf der Aue gehört, in die weiterführende Schule wechselt, können die Eltern unbesorgt dem Eintritt in eine neue Lern- und Lebensphase ihres Kindes entgegenblicken. (zeta)

Quelle: op-online.de