U-Boot im Forst und Stele für Fossilien

Altheims Künstler Roger Rigorth schafft Skulpturen für Waldkunstpfad und Grube Messel

Roger Rigorth arbeitet mit Hammer und Meißel Wirbel an der Stele für Messel heraus.

Altheim/Messel/Darmstadt – Kunst im Freien und ohne Maske: Der 10. Internationale Waldkunstpfad startet am Samstag, 15. August, wegen der Corona-Krise kleiner als gewohnt. Es gibt weniger Führungen und Kunstwerke im Bessunger Forst. Zusätzlich wird es diesmal aber auch welche am Unesco-Welterbe Grube Messel geben. Eines davon liegt derzeit noch unfertig in der Scheuer des einstigen Hessischen Hofs in Altheim. Roger Rigorth baut eine sechs Meter Hohe Stele, die in einigen Wochen gegen Ende des Waldkunstpfades feierlich auf dem Vorplatz des Besucherzentrums zur Unesco-Welterbestelle bei Grube Messel enthüllt wird. Schon zur Eröffnung des Kreativpfades wird indes Rigorths U-Boot im Forst wieder auftauchen: In frischem Glanz mit stahlverstärkten inneren Werten.