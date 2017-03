Nachwuchstalent Ben Christ stellt Fotografien aus

Münster - Für Ben Christ ist heute gleich ein zweifacher Höhepunkt: Ab 19 Uhr feiert er seine Ausstellungs-Premiere in der Bücherei – im doppelten Sinne.

„Vor drei Jahren habe ich von meiner Oma eine Kamera für unseren Amerikaurlaub geschenkt bekommen, damit fing alles an“, erinnert sich der Schüler aus Dieburg an seine ersten Bilder. „Auf dieser Reise habe ich sehr viele Motive entdeckt, die ich unbedingt festhalten wollte.“ Und zu Hause hat ihn das Fotografieren nicht mehr los gelassen. Der 16-Jährige investierte in eine neue Kamera und in Workshops, um die Technik des künstlerischen Handwerks noch besser umsetzen zu können. Den Fotoapparat hat er seitdem immer dabei. „Ich suche das Schöne und halte es auf meinen Bildern fest“, berichtet er. Christ hat eine Vielzahl an Motiven ausgesucht und zeigt seinen ganz speziellen Stil. Dunkle Bilder und wenig Nachbearbeitung.

Neben Christs Werken wird auch Manfred Minten neue heitere Skulpturen aus historischem Eichenholz beisteuern, die aufgrund ihrer doppeldeutigen Botschaften schon so manchen zum Schmunzeln gebracht haben. Der Eintritt ist frei, die Bilder und Skulpturen sind für ein halbes Jahr während der Öffnungszeiten der Bücherei, Im Storchenschulhaus, Frankfurter Straße 3, zu sehen. Die Bücherei öffnet dienstags und sonntags von zehn bis zwölf Uhr, mittwochs von 18 bis 20 Uhr sowie donnerstags zwischen 14.30 und 16.30 Uhr. (yfi)

