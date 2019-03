Beste Stimmung und viele Beiträge bei der FKK-Pfarrfastnacht

Sportskanonen und ein Masseur

+ © Panknin Im Pfarrzentrum gaben Anneliese Kreher und Bernhard Schüpke die Sportskanonen von St. Michael. © Panknin

Münster – Im Pfarrzentrum hinter der katholischen Kirche in Münster ging es am Sonntagabend wieder rund. Wie in jeder Fastnachtssaison haben Frauengemeinschaft, Kirchenchor und Kolpingfamilie zur gemeinsamen FKK-Pfarrfastnacht gerufen. Von Peter Panknin