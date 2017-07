Frisch-Auf verlässt Spessartbund

Wanderer stimmen für den Austritt

+ © Just Eine lebhafte Diskussion zum Austritt der Wandergesellschaft Frisch-Auf aus dem Spessartbund blieb aus. Fast alle der anwesenden Mitglieder entschieden sich bei der außerordentlichen Versammlung unter Leitung der Vorsitzenden Karin Mathy dafür, autark weiterzumachen. © Just

Münster - Die Entscheidung war deutlich: 51 der 53 anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder der Wandergesellschaft Frisch-Auf Münster entschieden sich am Freitagabend dafür, den Spessartbund zu verlassen. Damit gehört der Verein künftig keinem Dachverband mehr an. Von Michael Just