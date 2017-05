Fritsch tritt als SPD-Chef zurück

Weiterhin in der Gemeindevertretung

Münster - Der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins, Bernd Fritsch, stellt zur Jahreshauptversammlung am Freitag, 9. Juni, sein Amt zur Verfügung. Behalten wird er den Vorsitz in der SPD-Fraktion in der Gemeindevertretung, für die er sich noch stärker engagieren möchte.