Fulminanter Start des ersten lebendigen Adventskalenders in Altheimer

+ Der Künstlerhof an Altheims Hauptstraße präsentierte sich am Wochenende prächtig illuminiert. Zahlreiche Kreative und Interessierte hatten sich zum Adventstreffen eingefunden.

Herrschte zuvor noch reges Gebabbel in der stimmungsvoll mit Kerzen und kleinen Lampen beleuchteten Remise des ehemaligen Hessischen Hofs, so war es beim ersten Violinstrich aus dem Fenster im ersten Stock unten mucksmäuschenstill. Zwar bedauerten viele, dass es trotz Rufen danach keine Zugabe gab, doch liegt es ja auch nicht in der Intention des lebendigen Kalenders, in Konzerte auszuarten. .