Hans-Peter Schmücker aus Münster ist Banker, Maler und Fotograf

Münster/Dieburg - Seit 20 Jahren macht sich der Münsterer Hans-Peter Schmücker als Freizeitkreativer einen Namen. Er ist Maler und Fotograf, von Beruf Banker. Der selbsternannte „Vielfaltspinsel“ stellt demnächst im Dieburger Rathaus aus. Von Jens Dörr

„Solange Banker Künstler sind, besteht Hoffnung“: Als Rödermarks Bürgermeister Roland Kern dieses Bonmot vor einiger Zeit augenzwinkernd zum Besten gab, hatte er sicher Hans-Peter Schmücker im Sinn. Der 57-Jährige aus Münster ist nicht nur Marktbereichs-Leiter der Sparkasse Dieburg und damit auf zweithöchster Ebene nach dem Vorstand des Geldinstituts tätig; Schmücker ist auch ein Kreativer, womit nicht die kreative Gestaltung von Finanzprodukten gemeint sein soll. Seit zwei Jahrzehnten macht er sich in der Region einen Namen als Maler und Fotograf. Seit 16 Jahren stellt Schmücker durchgehend mindestens eine Schau pro Jahre auf die Beine. Die nächste Ausstellung findet vom 3. bis 27. Dezember im Foyer des Dieburger Rathauses statt. Vernissage ist am 6. Dezember um 18 Uhr.

Der Titel des neusten Projekts von Hans-Peter Schmücker, seiner schon 22. Einzelausstellung: „Von Drinnen nach Draußen“. Der weit gefasste Name, in Kürze in einer Reihe mit Titeln wie „Leicht sinnig - schwer mutig“ und „Mensch frei - Raum unendlich“ zielt einmal mehr auf das künstlerische Credo des Münsterers ab: die Vielfalt. Selbst nennt er sich gern auch „Vielfaltspinsel“ und überschreibt seine Website dergestalt (www.vielfaltspinsel.de, mit vielen Impressionen seiner Arbeiten aus Fotografie und Malerei). „Gegensätze sind eine Voraussetzung für Vielfalt“, betont Schmücker. Deshalb bewegt er sich immer wieder zwischen den Kontrapunkten – diesmal eben zwischen „drinnen“ und „draußen“.

Aus der thematischen, stilistischen und handwerklichen Offenheit Schmückers erwachsen in der Folge fast automatisch Werke in der angestrebten Vielfalt. Auf serielles Arbeiten verzichtet er, der sich als „von Hauptberuf Denker, in der Freizeit Künstler“ bezeichnet, weitgehend. So überrascht der Autodidakt, der die vermeintlich seltene Kombination aus nüchternem Bankgeschäft und freigeistigem Wirken mit Pinsel, Stift und Kamera „ein bisschen als Alleinstellungsmerkmal“ kultiviert, Ausstellung für Ausstellung. „Für jede Schau kreiere ich neue Werke“, sagt Schmücker, was ob seiner Produktivität ein Leichtes scheint.

Rund 300 Bilder entstanden in den vergangenen 20 Jahren, dazu etliche „Fotografien, die ich zum Kunstwerk erhebe“. Gemälde können durch Öl auf Leinwand entstehen, durch bloße Zeichnung oder diverse Mischtechniken. Einengen lassen will sich der Künstler nicht, kann es ob seines Konzepts der Vielfalt im Grunde gar nicht. Hinzu kommen zwei Gründe, weshalb es mit dem kontinuierlichen (Er)Schaffen klappt: „Ich habe immer Ideen. Und ich habe immer ein Werk in Arbeit, immer was auf der Staffelei.“

Was Schmücker schließlich den Menschen zeigt („Es macht mir Spaß, anderen etwas mitzugeben“), wurde auch schon prämiert: 2010 wurde er erster Preisträger des Vereins „Kunst in Rödermark“ (KiR), dem er ebenso angehört wie dem Altheimer „ARThaus“-Verein. Im ehemaligen Rathaus des Münsterer Ortsteils zählte er zu den Gründern der Künstlergruppe „Art. 2 (1)“. Vor sechs Jahren gewann er beim KiR-Wettbewerb in der Kategorie „Bestes Bild/beste thematische Umsetzung“, erzielte 2017 Platz zwei beim Jubiläumswettbewerb „Kölner Weinkeller“. Erfolge sind für ihn freilich auch Auftragsarbeiten und Verkäufe nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch in Italien, Österreich und der Schweiz.

Gerade Schmückers abstrakte Werke lassen viel Raum für Interpretationen. Auch die Fotografien, denen er durch Druck auf Holz, farbliche Veränderung und andere, durchaus mit neuster Computer-Software erstellter Modifikationen zusätzliches Leben einhaucht, regen zum zweiten und dritten Blick an. Nach der ersten Zeit des Ausprobierens hat Schmücker mit der ihm eigenen kontrast- wie abwechslungsreichen Melange der Stile und Motive seinen künstlerischen Kompass justiert. Wohin ihn dieser führen wird, dürfte nicht zuletzt er selbst mit Spannung ab- und erwarten. Geklärt ist indes die Bedeutung der Kunst für seine Befindlichkeit: „Ich könnte ohne Malen nicht leben.“

