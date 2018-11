Feiernder Rabe Socke füllt Münsters komplette Kulturhalle

Münster - Vor ausverkauftem Haus feierte „Der kleine Rabe Socke“, aufgeführt vom Wittener Kinder- und Jugendtheater am Sonntagnachmittag in der Kulturhalle Münster schon mal Weihnachten.

Nach dem Bilderbuch von Nele Moost und Annet Rudolph inszenierten die professionellen Schauspieler ein schönes, kindgerechtes Spiel um die Anspannung in der Vorweihnachtszeit:. Manche stellen vor Weihnachten ihre Schuhe raus, manche hängen aber auch Socken bereit. Letzteres scheint der kleine Rabe Socke nicht zu wissen. Er ist verzweifelt, er hat ja keine Schuh’. Aber er hat gute Freunde, mit denen er allem Adventsstress gelassen begegnen kann. Das Wittener Kinder- und Jugendtheater ist eines mit Tradition: 1979 gegründet, geht es seither regelmäßig im deutschsprachigen Raum auf Tournee.



Auch in Münster war das Ensemble bereits nun zum vierten Mal. Verbindendes Ziel all der Theater-Aktivitäten ist es, Spaß und Lebensfreude zu wecken und zu fördern, sich für menschliche Werte wie Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein zu engagieren und das alles spielerisch leicht und ohne erhobenen Zeigefinger zu tun. Es muss wohl gelungen sein, denn schon Tage vor der Aufführung waren alle 550 Plätze in der Kulturhalle verkauft und vor der Halle gab es bei der Aufführung keinen einzigen Parkplatz mehr zu ergattern.

Bilder: Kerb in Münster Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de