„Schulen in Hessen musizieren“, die Begegnungsveranstaltung für Schulchöre, -orchester, Klassenensembles und Bigbands gastiert am Freitag, 10. Februar, in Münsters Kulturhalle. Zwischen 8. 30 und 13.

15 Uhr musizieren dort 510 Schüler aus elf Schul-Ensembles beim alljährlichen Regionaltreffen. Es ist das größte unter zehn in Hessen, der Eintritt ist für alle Besucher frei. In Münster leitet Cornelia Krones von der Aue-Schule das musikalische Treffen. - Foto: Th. Meier.

Quelle: op-online.de