Lächeln für den „Fotofix“

+ Bürgermeister Gerald Frank nimmt den Fotofix in Betrieb. Und setzt dafür freilich sein passgerechtes Lächeln auf. © p

Das Team der Verwaltungsmitarbeiter mit ihrem stets wachsenden Serviceangebot wird um einen neuen „Kollegen“ erweitert, der im Foyer sein Dienstzimmer bezogen hat. „Fotofix“ lautet der Name des mechanischen Helferleins, „Fünf für Acht“ sein durchaus auch einnehmendes Motto.

Sein Anforderungsprofil in der Stellenbeschreibung war kurz und knapp: Zu den Öffnungszeiten des Rathauses in der Mozartstraße auf Anfrage per Touchscreen fünf Passbilder nach EU- und ICAO-Norm für acht Euro kompetent und schnell zu liefern. Die ICAO ist die wichtigste internationale Organisation für die Vereinheitlichung von Reisedokumenten und setzt weltweit die Standards.