Nacktfoto löst Turbulenzen aus

Herbert Seitel als Andreas (rechts) gerät wegen eines anzüglichen Zeitungsfotos in Erklärungsnot vor seinen Schwiegereltern in spe (Günter Seitel und Martina Böhmer, Mitte) und vor seiner Mutter (Monika Seitel als Melanie).

Eppertshausen - Zweimal führte die Laienspielgruppe des Gesangvereins Germania Eppertshausen am Wochenende einen Schwank vor fast ausverkauften Rängen auf.

Alle zwei Jahre bringt die Theatergruppe der Germania einen Schwank auf die Bühne. Diesmal drehte sich alles um den irren Theodor, den Hans Müller überzeugend spielte. Als Theodor hat er ein herzförmiges Muttermal an einer delikaten Köperstelle. Ebenso wie sein Sohn Andreas (gespielt von Herbert Seitel), dem er das Muttermal vererbt hat. Diese Auffälligkeit auf der rechten Pobacke von Vater und Sohn sorgt für allerlei Verwechslungen und Turbulenzen. Denn Theodor hat sich beim Pferderennen verspekuliert und alle Ersparnisse der Familie auf das falsche Pferd gesetzt. Das Geld ist weg, Ehefrau Melanie (Monika Seitel) ist außer sich. Sie sieht in der Heirat von Sohn Andreas mit der entzückenden Lena (gespielt von Lara Böhmer) die einzige Chance, aus der finanziellen Not herauszukommen.

Lena kommt aus wohlhabenden Verhältnissen, von denen auch Andreas und seine Familie profitieren sollen. Doch der Sprössling ist nicht der brave, treue Schwiegersohn in spe, wie Lenas Eltern bald herausfinden werden.

Die Eltern Kamilla und Benjamin Holzapfel, die von Martina Böhmer und Günter Seitel gespielt werden, entdecken in einer Zeitschrift ein Foto von einem nackten Mann, von dem zwar nur die Rückansicht zu erkennen ist. Doch das verräterische Herz auf dem Allerwertesten lässt keinen Zweifel daran, dass es Andreas Scharf ist, der mit einer – ebenfalls unbekleideten – Dame auf dem Tisch tanzt.

„Euer feiner Herr Sohn wird unsere Lena nicht heiraten“, stellt Lenas empörte Mutter fest, nachdem sie Melanie Holzapfel das Beweisfoto gezeigt hat. Diese fällt nicht nur wegen des Fehltritts ihres Sohnes aus allen Wolken.

Auch die dringend benötigte Mitgift der Braut rückt nun in weite Ferne. Papa Theodor hingegen ist bereits darüber informiert, dass sein Sohn im Club Rom in Altheim einige vergnügliche Stunden verbrachte – ohne seine Braut, dafür mit der „frechen Lotte“, einer Tänzerin, die von Kristina Müller gespielt wird.

Eine Lösung muss her, und ohne lange zu überlegen, behauptet Theodor, er sei es gewesen, der nackt auf dem Tisch tanzte. Sohn Andreas hingegen sei unschuldig.

„Bist du irre?“ fragt ihn seine Frau. Und das bringt Theodor auf die endgültige, rettende Idee: Ab sofort ist er der irre Theodor, der zeitweise nicht mehr weiß, was er tut. Damit endet der erste Akt, dem zwei turbulente Akte folgen, in denen Familie Holzapfel versucht, ihre Geschichte glaubwürdig fortzusetzen, wobei sie sich durch immer neue Wendungen völlig verzetteln.

Das Theaterstück von Emil Stürmer bietet bereits reichlich Stoff für einen vergnüglichen Abend. Wenn es dann noch so engagiert umgesetzt wird, wie von der Eppertshäuser Theatergruppe, sind unterhaltsame Stunden garantiert.

Das Darsteller-Ensemble probte monatelang, gestaltete und baute eine bis ins Detail passende Kulisse für das Stück, das die Gruppe gemeinsam ausgesucht hat. Geprobt wurde im Haus der Vereine, das als Probenraum die TAV-Halle ablöste. Dort hatte das Laientheater des Gesangvereins Germania seinen Anfang genommen. Die Jugendabteilung hatte in den Siebzigerjahren für eine Weihnachtsfeier des Vereins ein Stück eingeübt, das so gut ankam, dass daraus bald eine regelmäßige Veranstaltung wurde. Seit den Achtzigerjahren gehört die Theateraufführung der schauspielernden Sänger zum festen Bestandteil des Eppertshäuser Kulturprogramms – auch diesmal wieder hundertfach begeistert beklatscht. (zeta)

