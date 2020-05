81-Jährige ist Opfer dreister „Dachhaie“

Blaulicht

© Symbolbild: Roland Weihrauch/dpa

Eine betrügerische Bande sogenannter „Dachhaie“ haben am Mittwoch bei einer 81 Jahre alten Hausbesitzerin in der Straße „In der Gersprenz“ ihre „preiswerte“ Dienstleistung feil geboten und mit dubiosen Reparaturarbeiten an einem Garagendach mehrere Tausend Euro ergaunern können, informiert die Polizei.