Auch Hygiene und Abstand sind nun Kirchenpfeiler in Altheim

Die evangelischen Gotteshäuser in Altheim machen sich für die für Pfingstgottesdienste in Corona-Zeiten fit.

Altheim – Nachdem mehr als acht Wochen lang in Altheim Gottesdienste vor leeren Bankreihen gefeiert und ins Internet übertragen wurden, laden die evangelischen Kirchengemeinden Altheim und Harpertshausen an Pfingsten wieder Besucher zu ihren Gottesdiensten in die Kirche ein.

Dafür haben die beiden Kirchenvorstände jeweils ein Schutzkonzept erarbeitet, um Besucher und Mitwirkende vor einer Corona-Infektion zu schützen. Die Hauptpfeiler des Schutzes sind Abstand, Hygiene und Nachverfolgbarkeit. Das bedeutet, dass die Besucher die Kirchen einzeln mit Abstand betreten und dann auch verlassen –dies hat mit Mund-Nase-Masken zu erfolgen. Wer seine Maske vergessen hat, dem stellen die Kirchen Masken zum Selbstkostenpreis zur Verfügung.

In der Kirche selbst sind Einzelsitzplätze mit dem nötigen Abstand ausgewiesen; Mitglieder eines Hausstandes können zusammensitzen. Neben der Maskenpflicht gelten die derzeit üblichen Hygiene-Regeln mit Nies-Husten-Etikette (Armbeuge) sowie der Verzicht auf körperlichen Kontakt durch Händeschütteln und ähnliches. Erkrankte und Corona-Symptome-zeigende Menschen dürfen nicht den Gottesdienst besuchen, sondern sind gebeten Fernseh-, Online- und andere Gottesdienst-Angebote zu nutzen.

Die Kirchen werden vor und nach den Gottesdiensten intensiv gelüftet. Bei der Begrüßung am Eingang sind Name und Adresse zu hinterlassen, um bei eintretenden Infektionen diese nachverfolgen zu können; diese Daten werden nach drei Wochen vernichtet.

Die Altheimer Kirche weist 35, die Harpertshäuser Kirche 22 Einzelsitzplätze aus. Die vollständigen Schutzkonzepte sind in den Kirchengemeinden erhältlich sowie im Schaukasten lesbar. Auf den durch die Reihen gereichten Klingelbeutel für die eigene Gemeinde wird verzichtet. Kollekten und Spenden sind am Ausgang sowie durch das „Kirchen-Spardöschen“ möglich.

Auf die Feier von Abendmahl, Taufe und Konfirmation wird derzeit verzichtet. Jedoch sind die Kirchenvorstände offen für Anregungen, wie diese unter der Wahrung des Abstandsgebotes gefeiert werden können. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Besucher sind am Pfingstsonntag, (31.), um 10.15 Uhr in die evangelische Kirche Altheim, und am Pfingstmontag um 10 Uhr in die evangelische Kirche Harpertshausen eingeladen.

Die Gemeinden bieten weiterhin eine Internet-Übertragung der Gottesdienste per Livestream auf der Homepage evangelische-kirche-altheim.de an.

tm

Quelle: op-online.de