Kostenlose Tipps für gutes Klima

Münster ist seit Juni Klimakommune in Hessen, doch schon lange ist das Interesse vieler Bürger groß an Energieeinsparmaßnahmen, wie beispielsweise Photovoltaikanlage auf Dächern nicht nur in Neubaugebieten belegen. Jetzt wird ein kostenfreier Aktionstag im Rathaus angeboten.

