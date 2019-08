Buntes Programm von NABU und lebendige Fledermäuse zur Batnight

Nicht gruslig: Flatterer faszinieren

+ © Th. Meier Zur Batnight im Heimatmuseum waren sie die Stars: Fledermäuse. Dieses Exemplar könnte auch den „Gremlin“-Filmen entsprungen sein. © Th. Meier

„Die Schönen der Nacht“ präsentierte der Naturschutzbund Münster am Samstagnachmittag im und am Museum an der Langsmühle.