Eisiger Wind hält nicht vom Singen ab

Lebendiger Adventskalender

+ © Panknin Im Schein der Taschenlampe verlass Margarete Elster weihnachtliche Botschaften, gesungen haben dann alle gemeinsam im Hof des Museums. © Panknin

Münster - Am Vorabend des dritten Advents öffnete sich ein weiteres Fenster des lebendigen Adventskalenders in Münster. Der Heimat- und Geschichtsverein hatte in den Hof des Museums eingeladen und konnte zahlreiche Besucher willkommen heißen.