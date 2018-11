„Münster (Hessen)“ nun auch auf Poststempeln

Münster - Seit rund eineinhalb Jahren schmückt sich die Gemeinde Münster mit dem Zusatz Hessen und stellt so einmal mehr ihre Einzigartigkeit heraus.

Bei der Post jedoch kam diese Namensänderung, die unter anderem die Briefköpfe der Gemeinde ziert, nie an, wie der 78-jährige Altheimer Peter Stiller feststellen musste. Der von Kindesbeinen an begeisterte Sammler von Briefmarken entdeckte auf dem Poststempel noch die alte Bezeichnung. Nach Rücksprache mit Bürgermeister Gerald Frank stand für Stiller fest: „Münster braucht einen eigenen Poststempel, der der Änderung und Präzisierung des Namens Rechnung trägt.“

Stiller wandte sich an die Philatelie der Deutschen Post im oberpfälzischen Weiden, die Briefmarkensammlern aus der ganzen Welt fast jeden Wunsch erfüllt. Innerhalb von zwei Tagen erhielt er eine Telefonnummer der Post in Frankfurt, die sich seiner Sache annehmen würde.

Namensänderungen auf Stempeln läge ein umfangreiches Verfahren zugrunde, wurde ihm beschieden. Beispielsweise würde eine spezielle Kommission den Sachverhalt prüfen und über die Umsetzung beraten. Mehrere Monate ließ Stiller ins Land gehen. Allein, eine Reaktion der Deutschen Post AG ließ immer noch auf sich warten.

Da der Altheimer nicht nur geduldig, sondern auch gewitzt und zielstrebig ist, sandte er einen Brief an den Vorstandsvorsitzenden Frank Appel. Keine Reaktion vonseiten des gelben Riesen ließ ihn einen weiteren Versuch starten. Diesmal sandte er sein Anliegen per Einschreiben mit Rückschein und dem freundlichen Hinweis, zukünftig mit Unterstützung der Medien sein Ziel – „Münster (Hessen) braucht einen eigenen Poststempel“ – erreichen zu wollen.

Es vergingen nur wenige Tage, da meldete sich eine freundliche Person und bat ihn, die Unterlagen, die nicht mehr auffindbar seien, nochmals zuzusenden. Das glückliche Ende ist schnell erzählt: Seit wenigen Tagen schmückt jeweils ein Stempel mit dem Aufdruck „Münster (Hessen)“ die Ausstattung der beiden Filialen der Deutschen Post im Altheimer Lädchen Nahkauf, Kirchstraße 11, sowie im Deko-Eck, Darmstädter Straße 71, in Münster.

„Die Briefpost mit dem neuen Stempel trägt den Namen Münster (Hessen) in die weite Welt hinaus“, freut sich Peter Stiller. Mit dem Poststempel können auch Kopien beurkundet werden. Beide Exemplare sind unter Verschluss und dürfen nur von den Mitarbeitern der Deutschen Post verwendet werden. Ein Verlust käme mit rund 3 000 Euro pro Exemplar teuer, weiß Stiller, der verrät, dass die Erstausstattung kostenneutral ist. (nkö)

Quelle: op-online.de