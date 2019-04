Hoffnung auf ein Dreigestirn-Vorstand für den Gewerbeverein

„... es wird weitergehen“

+ © Repro: tm Das neue Logo des Gewerbevereins kreierten Annelore Oestreicher und Hiltrud Schäfer. Es stellt die sogenannte Leonardobrücke dar, eine sich selbst tragende Bogenkonstruktion. „Und so soll auch unser Gewerbeverein weiter bestehen“, befinden sie. © Repro: tm

Zwar wurde am Donnerstagabend in der Gaststätte Pavillon an der Hauptstraße noch kein neuer Vorstand für den Gewerbeverein gewählt, doch ist die (noch) amtierende Vorsitzende Annelore Oestreicher optimistisch: „Ich denke, es wird weiter gehen.“