Rudi Hechler zeigt Abstraktes und Op-Art in der Bücherei

Neue Ausstellung im Storchenschulhaus

Rudi Hechler präsentiert Kunst zwischen den Büchern.

Er ist ein Münsterer Urgestein und malt von Kindesbeinen an: Rudi Hechler, der mit seiner enormen Bandbreite in der Kunst schon so manche Ausstellung bestritten und deren Besucher zum Staunen gebracht hat.