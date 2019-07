Titanic klingt und sinkt

Die ersten drei Konzerte in Rödermark waren mit 1 600 Zuschauern ausverkauft, Anfang Juni kamen nochmals hunderte bei zwei Auftritten in Alzenau hinzu.

Münster – Die Protagonisten des AGV-Münster-Chors FLAME und der Groß-Umstädter Musical Factory 64853 sind also schon eingespielt, was ihr aufwendiges Musical-Projekt „Titanic“ betrifft. Dennoch brennen die Sänger, schauspielernden Kinder und das Orchester auf die nächsten Auftritte.

Die steigen zuhause: Am 18. August klingt und sinkt das berühmteste Schiff der Geschichte beim Open Air auf dem Groß-Umstädter Marktplatz (nach einer Show für eine geschlossene Gesellschaft am 16. August an selber Stelle, zugleich Teil des Kultursommers Südhessen). Da es nur noch wenige Karten für die Vorstellung am 18. August (18 Uhr) gibt, hat man sich entschlossen am 15. August (20 Uhr) eine Zusatzvorstellung zu geben.

Es folgen Termine am 26. Oktober (Aufführungen um 14 und 20 Uhr) sowie am 27. Oktober (17 Uhr) in der Münsterer Kulturhalle. Der Vorverkauf läuft auf Hochtouren, Tickets sichern kann man sich über die Website www.musical-factory.org.

Ob in künstlerischer oder organisatorischer Hinsicht: „Unser Chor und die Musical Factory sind in den vergangenen Monaten regelrecht zusammengewachsen“, sagt FLAME-Sprecherin Manuela Meinl. Seit Mai 2018 arbeiten die Gruppen an dem Projekt. „Auch nach den ersten Auftritten lassen wir nicht nach“, so Meinl. „Der Spaß an der Sache ist nach wie vor groß, und irgendwas zu perfektionieren gibt es immer.“

Entsprechend blieben alle Beteiligten – 60 Männer und Frauen im Chor, zwölf schauspielernde Kinder und 33 Orchestermusiker – auch nach der Premiere am Ball. Zumal bei den Kindern (immer sechs sind pro Auftritt dabei) und dem Orchester mit Zweitbesetzung gearbeitet wird. Immer 27 Musiker aus dem 33-Personen-Pool sorgen für symphonische Klänge, darunter zehn Personen der Musical Factory und weitere Musiker des Kammermusik-Orchesters Laubenheim.

Die Freiluftveranstaltung in Groß-Umstadt stellt auch hinter den Kulissen besondere Anforderungen. „Dort müssen wir uns wohl in Pavillons umziehen, und das Orchester spielt von einem LKW-Anhänger aus“, blickt Meinl voraus.

+ Da wird gesungen und gespielt: Beim Musical „Titanic“ herrscht erst Euphorie, dann Untergangsstimmung. © p/Liste

In Münster sind die Gegebenheiten in der gewohnten Kulturhalle hingegen etwas komfortabler. Erfreut sind sie bei FLAME auch darüber, dass die Veranstaltung wieder Teil des örtlichen Kulturprogramms ist und damit etwa bei der Öffentlichkeitsarbeit Unterstützung aus dem Rathaus erfährt.

Die Künstlerische Leitung von „Titanic“ obliegt (wie im vergangenen Jahr berichtet) nach wie vor Oliver Zahn (FLAME) und Ralph Scheiner (Musical Factory). Axel Staudinger führt beim Musical von Maury Yeston und Peter Stone die Regie.

Viele Hürden haben AGV-Chor FLAME und Musical Factory in den vergangenen Monaten gemeistert – nicht nur gesanglich. Auch in Sachen Choreografie mit Tanz und Schauspiel, Bühnenbild, Kostümen, Maske, Technik und Marketing arbeiteten sie als Freizeitmusiker fast schon professionell und extrem ambitioniert an einem möglichst formvollendeten Endprodukt. Das soll nicht nur unterhalten und künstlerisch in seinen Bann ziehen, sondern auch gesellschaftspolitisch zum Nachdenken anregen. Ralph Scheiner etwa erkennt die einst auf der „Titanic“ vorgenommene Einteilung der Passagiere auf die verschiedenen Decks nach sozialen Schichten auch im Jetzt noch. Das Musical soll trotz des bekannten tragischen Endes des Schiffs dennoch „in Dur“ enden. Schließlich hatte der Untergang der „Titanic“ zumindest später auch etwas Positives, weil er nicht nur in der Schifffahrt zu einigen wichtigen technischen Neuerungen und Sicherheitsstandards führte. (jd)

