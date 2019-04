Vollsperrung der L 3094 sorgt für Stau und Behinderungen

Die L 3094 zwischen Münster und Dieburg ist seit Montag bis voraussichtlich Donnerstag, 18. April, voll gesperrt. Während der Stoßzeiten kommt es in Münster und in Dieburgs angrenzendem Industriegebiet Nord zu zahlreichen Staus und Behinderungen.

Münster – Über die Auswirkungen auf den öffentlichen Personennahverkehr wurde bereits informiert. Eine weitere unangenehme Auswirkung der Sperrung betrifft auch diejenigen Buslinien, die in Richtung Eppertshausen unterwegs sind: Wie berichtet, fahren die Linien 674, X74 und 679 aus Zeitgründen in beiden Richtungen die Haltestellen Schule Auf der Aue, SV Sportplatz, Friedrich-Ebert-Straße und Kulturhalle in Münster nicht an.

Vollsperrung der L 3094: Haltestellen Zentrum und Frankfurter Straße werden bedient

Ersatzweise werden die Haltestellen Zentrum und Frankfurter Straße bedient. Da sich die Haltestelle Frankfurter Straße jedoch in der Heinrich-Heine-Straße befindet, in die die Busse nicht einbiegen, wird eine Ersatzhaltestelle zwischen der Einmündung in die Heinrich-Heine-Straße und der Frankfurter Straße 49 aufgestellt. Entsprechende Parkverbote werden im Bereich eingerichtet. (tm)

Quelle: op-online.de