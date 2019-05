Münsterer Wehr erreicht goldene Leistungsstufe 

Übung im Kreis

+ © p Umfangreiches Fachwissen erforderte die Leistungsübung auf Kreisebene in Pfungstadt auch von den Münsterer Feuerwehrleuten. © p

Die Feuerwehr Münster trat mit einer Mannschaft aus neun Feuerwehrleuten zur Hessischen Leistungsübung auf Kreisebene in Pfungstadt-West an. 14 Mannschaften gingen an den Start, ihr Können zu messen.