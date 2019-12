Joachim Schledt, freier Kandidat bei der Bürgermeisterwahl, sucht Dialog mit Bürgern

Früh formiert sich, wer Münsterer Bürgermeister werden will. Obwohl der Urnengang erst am 26. April ansteht, lud der freie Kandidat Joachim Schledt nach der Premiere in Altheim nun zum zweiten Bürgerdialog ein.

Münster – War die Erstveranstaltung bereits von einem großen Interesse gekennzeichnet, stand der Abend im SV-Heim dieser in nichts nach. Die 50 zu Beginn gestellten Sitzplätze mussten auf über 100 erweitert werden.

„Wir wollen sehen wie sich der Kandidat gibt und was er in der Gemeinde anders machen will. Unsere Erwartungen sind positiv gestimmt“, sagte zu Beginn ein Paar von 62 und 64 Jahren. Die Schar der Interessierten war vom Alter bunt gemischt. „Neben neutralen Bürgern habe ich eine ganze Reihe von CDU-Mitgliedern ausgemacht. Und auch ein paar Spitzel der SPD sind da“, meinte ein Mitglied des gastgebenden SV schmunzelnd.

Als Spitzel ließ sich SPD-Fraktionsvorsitzender Bernd Frisch wohl nicht bezeichnen. Dafür ist er zu bekannt. Er wollte sich schlichtweg informieren, mit welchen Argumenten der Herausforderer gegen seinen Parteigenossen, Bürgermeister Gerald Frank, ins Feld zieht. Einmal stand Fritsch auf und widersprach einem Bürger energisch, der Frank Versäumnisse ankreidete, dass in Eppertshausen schnelles Internet verlegt wird und in Münster nicht.

Auffallend: Führende CDU-Mitglieder packten bei der Veranstaltung engagiert mit an. Sie trugen Stühle bei oder waren bemüht, dass der Kandidat stets genügend Wasser im Trinkglas hat. Ein untrügerisches Zeichen dafür, dass die Christdemokraten den 51-jährigen Personalleiter unterstützen, wo es nur geht.

Anders als in Altheim holte sich Schledt für seinen Auftritt nun noch einen Moderator mit dem lokalen Kommunikationsprofi Markus Euler hinzu. Euler fragte und Schledt antwortete – so kam das Duo dem angekündigten Dialog, neben den Fragen der Bürger – gleich im doppelten Sinne nach.

An Gesprächsstoff mangelte es nicht, dafür ist die Gemeinde gegenwärtig mit zu vielen Herausforderungen konfrontiert. Vom Hallenbad, der Rathaussanierung, über den unansehnlichen Ortsteil Breitefeld, das Frankenbach-Gelände oder die Situation der Kitas arbeitete das Duo einiges ab. Wie Schledt zum Hallenbad sagte, sei es kaum zu verstehen, dass der Zustand erst kürzlich ans Licht kam. Dem Bürgermeister hätte eine solche Situation schon viel länger bekannt sein müssen. Beim Frankenbach-Gelände kritisierte der Kandidat, der bisher in der Politik ein unbeschriebenes Blatt ist, die angedachte Wohnbebauung und dass es doch viel besser wäre hier ausschließlich Gewerbe zu belassen (wir berichteten).

Neben den politischen Themen sprach Schledt ganz gezielt das Heimatgefühl an. Die Identifikation mit der Gemeinde, das Gemeinschaftsgefühl und die positive Energie seien in den letzten Jahren abhandengekommen. Dafür könne die Unzufriedenheit über die aktuelle politische Situation verantwortlich gemacht werden. So spüre er eine deutliche Wechselstimmung. „Münster ist liebens- und lebenswert. Und es hat Potenzial“, sagte der Kandidat mit Blick auf die 6 700 Bürger, die Mitglied in einem örtlichen Verein sind und damit einen Schmelztiegel erster Güte bilden.

Der Dialog von Euler und Schledt hielt viele Infos zum 51-Jährigen und dessen Programm parat, sodass im Publikum nur vereinzelt Fragen aufkamen. Die Ausführungen Schledts kamen ruhig, sachlich und überzeugend daher. Zu den aktuellen Themen schien er bestens informiert. Sein im Wahlkampf sicherlich größten Trumpf ist es, ein echter „Münsterer Bub“ zu sein – auch wenn dieser gegenwärtig in Darmstadt wohnt.

Schon bei Saalöffnung machte sich sein Münsterer Name und die Verwurzelung in den Vereinen bemerkbar. Die meisten Besucher waren ihm persönlich bekannt. Ob im neuen Jahr weitere Bürgerdialoge folgen, beantwortete Schledt mit dem Satz, dass noch mindestens einer zu erwarten ist. Abstand nahm er von der Frage Eulers, was er den Bürger versprechen kann: „Es ist stets ein Fehler von Politikern, dass sie Versprechen abgeben und nicht wissen, ob sie diese halten können.“ Ob der Herausforderer ganz ohne Versprechen bis zum Wahltag auskommt, zeigen die nächsten Wochen. Und auch wie sich so manche Vision, etwa die Stärkung der Kaufkraft in Münster, umsetzen und finanzieren lässt, wird noch genauer zu klären sein.

VON MICHAEL JUST

