Münsterer Kläranlage wird „ausgezeichnete“ Arbeit bescheinigt

Keine Chance den resistenten Keimen

+ © Foto: Th. Meier Die Odenwälder Wasser- und Abwasser-GmbH bescheinigt Münsters Kläranlage ausgezeichnete Arbeit. © Foto: Th. Meier

Vor Kurzem hat die Nachricht, dass in vielen deutschen Gewässern – so auch in der Gersprenz – multiresistente Erreger nachweisbar sind, für Verunsicherung gesorgt. Als mögliche Quelle der Keime können auch Kläranlagen infrage kommen.