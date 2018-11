Klimakommune sucht nach neuen Wegen des Umweltschutzes

Münster - Auf dem Weg zu mehr Ökologie kommt Münster wieder einen kleinen, aber feinen Schritt vorran und stärkt seine Position als nachhaltige Klimaschutzkommune. Denn mit der Minsderer Dutt hat die Gemeinde ein Bürgerprojekt der besonderen Art initiiert.

Die neueste umgesetzte Umweltschutzidee Münsters trägt nicht nur zur Vermeidung von Plastikmüll bei, sondern soll nach Willen der Erfinder „einmal mehr den einzigartigen Flair Münsters nach außen tragen“. Dabei ist tragen durchaus wörtlich zu nehmen, denn hinter der Minsderer Dutt verbirgt sich eine Tasche, die aus regional erzeugten Rohstoffen hergestellt wird.

Die Stoffbahnen werden von Barbara Schneider, Inhaberin der Schneiderei Wicca-Design, zugeschnitten und vorkonfektioniert. Anschließend werden sie in einer Druckerei mit dem pfiffigen Design, für das Lena Brunn, in der Gemeindeverwaltung für Kultur zuständig, verantwortlich zeichnet, bedruckt, um dann bei Wicca-Design den letzten Schliff zu erhalten. „Der Stoff ist nach Oeko-Tex Standard 100 geprüft und damit nachhaltig. Die Henkel sind aus original Münsterer Spargeltuch und im Innern mit einem Rollladengurt verstärkt, um maximale Tragfähigkeit zu ermöglichen“, verrät Eric Maercker von der Abteilung Hochbau, der als erster Klimaschutzmanager des Kreises Darmstadt-Dieburg das Projekt leitet, das regional einzigartig ist.

Einzigartig ist auch die japanische Origami-Falte in den unteren Ecken der Tasche, durch die die Stabilität, Tragfähigkeit und Haltbarkeit der Tüte weiter erhöht wird. „Wir investieren mit der Minsderer Dutt in eine lebenswerte Zukunft und unterstützen damit einmal mehr eine Maßnahme, die die Ressourcen unseres Planeten schont“, freut sich Bürgermeister Gerald Frank über die gelungene Aktion.

Erhältlich ist die in limitierter Auflage hergestellte Minsderer Dutt, die sich auch als Geschenk eignet, zum Preis von 9,90 Euro pro Exemplar im Rathaus in der Mozartstraße 8, bei Kreher Wurstwaren in der Leibnizstraße 6, Edeka Kampmann in der Darmstädter Straße 85b, Eisen Thomas in der Darmstädter Straße 36, La fleur in der Darmstädter Straße 74, im Salo Markt in der Darmstädter Straße 57 sowie im Altheimer Lädchen in der Kirchstraße 11. (tm)

Quelle: op-online.de