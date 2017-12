Münster kooperiert auch mit Messel

Kläranlagen: Ersparnis bei fast 56.000 Euro pro Jahr

+ © Dörr Blick in Münsters Kläranlage: vorn das Becken mit Sandfang (links) und Fettfang (rechts), hinten das Belebungsbecken. © Dörr

Münster - Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ): Was in Rathäusern und Bevölkerung gern in den Mund genommen wird, wenn es um die Ausschöpfung von Synergieeffekten mit den Nachbarkommunen und damit oft um Geldersparnis geht, erweist sich in der Praxis oft noch als zartes Pflänzchen. Von Jens Dörr