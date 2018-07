Mäusberg wird zum „Fröhlichen Weinberg“

Münster - Laue Sommernächte, Wein und Livemusik versprechen die Verantwortlichen des MGV 1845 Münster auch für das Weinfest, wobei sich die Männersänger durchaus bewusst sind, dass man das mit den „Sommernächten“ nicht in eigener Hand hat.

Dennoch soll sich das Festgelände am Vereinsheim des SV in Münsters Mitte erneut für drei Tage in einen „Fröhlichen Weinberg“ verwandeln.

Das kleine, stimmungsvolle Fest rund um den Rebensaft, wird von Freitag, 27. Juli, bis Sonntag, 29. Juli, gefeiert. Wie in den Vorjahren bietet das gemütliche Weindorf all das, was die Besucher genießen und zu schätzen wissen: Edle Tropfen, weinbegleitende Speisen und gute Unterhaltung; vor allem aber Beschaulichkeit in angenehmer Atmosphäre.

Weine, Winzersekte und Seccos aus den deutschen Anbaugebieten Pfalz, Baden, Rheinhessen und Franken präsentieren die „Weinhandlung Wolf“ aus Münster und das „Weingut Hans Hermann Buscher“ aus Bechtheim. „Molina’s GranConsuma“ hält eine besondere Auswahl italienischer Weine bereit. Auch der „Apfelweinhof Dieburg“ ist mit außergewöhnlichen Apfelweinkreationen mit von der Partie.

Öffnungszeiten sind Freitag und Samstag ab 17.30 Uhr, Sonntag ab 10.30 Uhr. Stimmungsvolle Live-Musik präsentiert Thorsten Schmitz, besser bekannt unter „BigT“, am Freitag und am Samstag. Er ist Garant für beste Tanz- und Unterhaltungsmusik.

Am Sonntag wird die Live-Musik mit dem ältesten Musikinstrument der Welt, der menschlichen Stimme, produziert. Im „Singenden Weindorf“ treffen sich ab 10.30 Uhr sieben befreundete Chöre des MGV zu einem „Chormusikalischen Frühschoppen“. Neben dem Männerchor des Gastgebers, werden Stimmen von Frohsinn Ober-Roden (mit Frauen- und Männerchor), Germania Eppertshausen, Liederkranz Frohsinn Eppertshausen, Liederkranz Hergershausen, MGV Altheim und der Sängervereinigung Schaafheim die Besucher mit Liedvorträgen chormusikalisch unterhalten.

Neben den üblichen weinbegleitenden Speisen halten die MGV-Küchenchefs am Sonntag zur Mittagszeit zusätzliche kulinarische Leckerbissen bereit. Kaffee mit hausgemachten Torten der Sängerfrauen locken am MGV-Kuchenbuffet. (tm)

